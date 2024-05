Strike Magazine Juin 2024 : la psychologie du trading

Strike Juin 2024

Interview de Norman Welz, expert en psychologie appliquée au Trading et auteur du livre « Trading Psychologie ».

Monsieur Welz, vous avez beaucoup d'expérience en tant que rédacteur en chef et animateur radio et télé. Ces dernières années vous vous êtes passionné pour la Bourse et avez travaillé avec des thérapeutes spécialisés dans la gestion de la peur et l'optimisation des performances. Aujourd'hui vous êtes diplômé de psychothérapie et enseignez la psychologie du trading. Pourquoi les comportements boursiers vous fascinent-ils autant ?

Norman Welz : Une personne pense et agit inconsciemment environ 96 % du temps. Pourtant nous sommes convaincus d'être en permanence maîtres de nos actions, ce qui n'est malheureusement pas le cas. Nos pensées, décisions et actions sont principalement guidées par nos expériences passées.Nous nous demandons souvent « Pourquoi est-ce ainsi ? » ou « Pourquoi fait-il cela ? » alors qu'il serait plus utile de se demander « Quelle est ma part de responsabilité dans ce qui arrive ? ». Le trading boursier est une très bonne illustration de la manière dont fonctionnent la pensée et le comportement humain. S'interroger sur les marchés boursiers est pour moi une forme de développement personnel. Lorsque l'on intervient sur les marchés il est difficile de gérer le fait que nos anticipations ne se réalisent pas toujours. Cela peut être source de stress et d'anxiété pour les traders. Le manque de patience et d'humilité ainsi que l'envie d'engranger toujours plus de gains sont des comportements très fréquents. La plus grande difficulté est d'accepter les évènements tels qu'ils sont. Ceux qui acceptent les choses telles qu'elles sont vivent plus heureux et réussissent mieux, notamment en matièrede trading boursier.

Comment avez-vous commencé à vous intéresser à la Bourse ?

À l'époque le beau-frère de ma petite amie était dentiste et suivait les cours des actions tous les jours dans le journal. Il décidait d'acheter une action lorsqu'elle était sous-évaluée et attendait qu'elle remonte à une valeur qui lui semblait acceptable pour la revendre. Avec cette technique Warren Buffett est devenu un des hommes les plus riches au monde ! Je me suis dit que j'allais faire pareil.

Nous savons que certains aspects psychologiques doivent être pris en compte pour comprendre la Bourse. Cela s'applique-t-il uniquement aux professionnels des marchés financiers ou bien aussi aux traders occasionnels ?

Pour n'importe quel type de transaction sur les marchés boursiers il faut prendre en compte l'aspect psychologique. Lorsqu'il y a une euphorie sur les marchés ou même un krach, les acheteurs et les vendeurs font toujours les mêmes erreurs. Si les cours atteignent des sommets tout le monde va souffrir d'un excès de confiance. Nous penserons alors que les cours des actions ne peuvent que continuer à monter et tout le monde va investir, faisant ainsi effectivement monter le cours de l'action. On appelle cela l'instinct grégaire. Personne ne se pose de questions et c'est l'opinion de masse qui prévaut. Cela fonctionne pareil pour le krach boursier, les cours commencent à baisser et tout le monde suit la tendance en vendant et en renforçant ainsi la tendance jusqu'au point le plus bas. Ils pensent que la tendance générale va s'amplifier et veulent couper leurs pertes. Une fois ce phénomène passé, les cours se mettent miraculeusement à remonter. Les investisseurs ne devraient pas se demander « Pourquoi devrais-je acheter cette action maintenant ? » mais « Pour quelle raison je vendrais cette action maintenant ? ». Le fonctionnement du cerveau humain est très basique, il fait tout pour éviter la douleur et il assimile les pertes en Bourse à une souffrance. C'est la raison pour laquelle nous avons une tendance naturelle à nous comporter de manière irrationnelle et improductive sur les marchés.

Quels sont les principaux biais psychologiques en trading ?

Ceux qui pensent savoir instantanément pourquoi telle action prend de la valeur ou en perd n'ont rien compris à la Bourse ! En trading il ne faut jamais tomber dans l'excès de confiance ou penser qu'on en sait suffisamment pour gagner à tous les coups. Les pertes font partie intégrante du métier, il faut donc savoir gérer sa peur de perdre. La peur est une notion fondamentale et centrale du trading sur les marchés boursiers. Or l'homme, par nature, n'aime pas la peur et va chercher à l'éviter. C'est pour cela qu'il est difficile de gagner de l'argent avec le trading dans la durée. Environ 80 % des traders ne mettent pas d'ordres stop pour couper leurs pertes éventuelles. C'est pourtant comme cela qu'ils vont perdre des sommes importantes qui seront difficiles à regagner. Ils refusent de couper leurs pertes car ils ont investi dans le but de faire fructifier leur capital. Alors ils attendent que leurs positions remontent et parfois ce retournement n'arrive jamais…

Quelles sont les compétences à avoir pour bien trader ?

Pour devenir un trader performant il faut apprendre à contrôler ses émotions, ses pensées. Il faut avoir un plan et une méthodologie de trading et s'y tenir sans laisser ses croyances et interprétations interférer avec ce plan. Il faut constamment s'assurer que ses actions sont sous contrôle et que la stratégie de départ est

conservée.

On lit souvent qu'il existe un lien entre le succès en trading sur la durée et les connaissances de base sur la Bourse et les marchés. Que pensez-vous du lien entre connaissances pures et capacités psychologiques ?

Les deux sont indispensables. Il faut comprendre les évènements de marché en profondeur et non interpréter uniquement l'augmentation ou la baisse d'un cours a posteriori. L'évolution des courbes et les termes d'analyse technique pour les interpréter sont comme une langue. Il faut parler cette langue pour pouvoir en comprendre les usages et les ressorts mais ça n'est pas tout. Lors de mes coachings j'observe souvent des gens qui lisent un ouvrage sur le trading et pensent ensuite tout savoir. C'est comme si vous lisiez un livre sur le pilotage d'avion à la bibliothèque et que vous pensiez ensuite pouvoir piloter un avion ! Il est fréquent de penser qu'une fois qu'on a compris quelque chose on peut directement le mettre en pratique. Mais la connaissance et la pratique sont deux choses bien distinctes. En matière de régime par exemple même s'il existe beaucoup de manuels de diététique, de nombreuses personnes en surpoids n'arrivent pas à mincir. Savoir ne signifie donc pas automatiquement pouvoir. J'ai souvent des clients qui ont un très bon plan de trading mais qui n'arrivent pas à le mettre en application à cause de leurs émotions qu'ils contrôlent mal. En fin de compte beaucoup échouent à cause d'une faiblesse psychologique.

Monsieur Welz vous êtes psychologue mais aussi coach en trading. Que peut-on attendre d'un coach en trading actif ?

Tout d'abord la construction d'un scénario d'investissement : comprendre le marché et interpréter techniquement ce qui se passe. Les apprentis traders sont souvent convaincus de tout savoir alors que beaucoup ne comprennent pas vraiment le marché. Sans ces connaissances il est facile de se laisser dominer par la peur si son scénario ne se réalise pas tout de suite. Alors j'examine si leur plan de trading convient à leur personnalité. J'observe souvent que les gens veulent faire beaucoup de transactions rapidement alors qu'ils n'ont ni le temps ni les compétences nécessaires. Dans mon coaching j'essaie donc d'analyser pourquoi une personne va avoir tendance à répéter une même erreur en fonction de sa personnalité.

Dans votre livre « Trading Psychologie » vous expliquez en détail ce que la psychologie à avoir avec le trading. Pourquoi conseilleriez-vous à nos lecteurs de lire cet ouvrage ?

Parce que d'après de nombreux lecteurs et critiques c'est le meilleur ouvrage sur la psychologie du trading ! Il explique à l'aide d'un langage simple des processus psychologiques complexes qui jouent dans le trading. Il contient de nombreux exemples de la vie réelle dans lesquels les lecteurs pourront facilement se reconnaître ainsi que des conseils pratiques sur la manière de surpasser ses barrières psychologiques. Ceux qui ont lu mon livre peuvent s'inspirer de ces théories pour d'autres domaines de la vie que simplement le trading. La finance comportementale s'intéresse au comportement humain sur les marchés financiers. Mon livre va plus loin en expliquant pourquoi nous nous conduisons de manière irrationnelle sur les marchés.

Quels conseils donneriez-vous aux traders débutants ?

Il faut tout d'abord comprendre que le trading est une activité qui demande une grande exigence. C'est la même chose si vous ne faites qu'acheter une action de temps en temps. Si vous réalisez des profits sur un coup de chance il ne s'agit pas de trading mais d'un jeu de hasard. À mes yeux le trading est le métier le plus difficile qui soit psychologiquement parlant et la route vers le succès peut être longue ! Il faut souvent plusieurs années pour vraiment maîtriser son trading et obtenir une pérennité dans ses gains. C'est le temps nécessaire pour que notre cerveau s'habitue aux émotions liées à cette activité et apprenne à en éviter les écueils !

Propos recueillis par Léa Jézéquel

Société Générale Produits de Bourse, 21 mai 2024

Consultez l'intégralité de Strike Juin 2024 :