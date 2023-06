Strike Magazine Juillet-Août 2023 : les principales convictions de l’équipe Stratégie d’Investissement de Société Générale

Strike Juillet Août 2023

Nous continuons de tabler sur un scénario de croissance modérée d'ici la fin de l'année

Les récents indicateurs confirment la résistance des économies développées, notamment dans les secteurs des services. La hausse des prix et le resserrement des banques centrales continueront de peser dans les économies développées. Cependant des éléments de soutien toujours présents (marché du travail et épargne Covid notamment) modèrent ces effets et réduisent le risque d'un ralentissement plus marqué.

Des banques centrales proches du « pic » mais pas encore du « pivot »

L'inflation devrait décroître nettement dans les mois à venir du fait d'effets de base favorables. L'inflation sous-jacente mettra cependant du temps à se modérer, notamment du fait de la poursuite de la diffusion des tensions. Les banques centrales garderont le cap contre l'inflation tout en étant vigilantes face au risque d'instabilité financière.

La diversification en priorité

Si nous restons confiants sur notre scénario central, les risques de nouvelles turbulences restent élevés dans le contexte de remontée des taux d'intérêt mais aussi de tensions géopolitiques accrues. Ces risques encouragent à maintenir une grande diversification, les obligations jouant de nouveau leur rôle de protection en cas de mouvements baissiers sur les marchés actions.

Préférence pour les marchés actions européen et – dans une moindre mesure – américain

Le marché actions européen continue d'être plus attractif, tant en termes de valorisation que du fait des perspectives de bénéfices qu'il offre. Le marché américain continuerait de bénéficier d'un momentum favorable du fait de bonne résistance de l'économie, de l'enthousiasme sur le secteur de l'intelligence artificielle et de la proche fin du cycle de hausse de taux. Sur les marchés actions

émergents, la réouverture de la Chine apparaît plus progressive qu'anticipée et moins favorable aux marchés.

La montée des taux d'intérêt continue de rendre attractives différentes catégories d'obligations

Le resserrement des banques centrales semble aujourd'hui largement intégré par les marchés obligataires qui présentent des niveaux de taux attractifs, y compris en termes réels.

"L'inflation sous-jacente mettra cependant du temps à se modérer"

Clémentine Gallès

Chef Economiste et Stratégiste Société Générale Private Banking

16 juin 2023

Consulter l'intégralité de Strike Magazine Juillet-Août 2023 dans le PDF ci-dessous.