Strike Magazine Juillet-Août 2023 : le sous-jacent du mois

Strike Juillet Août 2023

Le Nikkei 225 au firmament

Le principal indice boursier de la Bourse de Tokyo, composé de 225 sociétés, est au plus haut depuis 30 ans avec près de 28 % de hausse cette année*. Surperformant bon nombre d'indices, il revient à des niveaux jamais vu depuis l'éclatement de la bulle économique au Japon en 1990, autour des 33 000 points.

Indice Nikkei 225

Cet engouement pour la Bourse nippone est grandement dû aux investisseurs recherchant des «valeurs refuges» dans un environnement mondial et géopolitique très incertain. Peurs liées au plafond de la dette aux USA, craintes sur la reprise en Chine, chamboulements démographiques, guerre en Ukraine (…) sont autant de raisons pour voir les investisseurs se mettre en retrait de certains secteurs d'activité ou zones géographiques.

Le Japon apparaît lui comme l'un des rares marchés développés en Asie assez hermétique aux pressions géopolitiques et bénéficiant d'une politique monétaire stable et accommodante. La Bourse japonaise a aussi tiré profit de plus de 20 milliards de dollars des investisseurs étrangers au second trimestre, phénomène plus observé depuis le début des Abenomics (politique monétaire au Japon entre 2020 et 2021).

La consommation domestique représente aussi un moyen pour les investisseurs de s'exposer à la réouverture de la Chine avec moins de risques géopolitiques. Citons enfin l'effet Warren Buffett, dit « l'oracle » : sa visite au Japon et son intérêt pour les actions nippones ont attiré la curiosité de nombreux investisseurs à la recherche d'opportunités boursières…

Léa Jézéquel

Société Générale Produits de Bourse, 20 juin 2023

* Source : Bloomberg

