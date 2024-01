Strike Magazine Janvier 2024 : Actions "value" vs actions "growth"

Strike janvier 2024

En matière de choix d'actions, il existe deux écoles bien distinctes : les actions « Value » (de valeur en français)défensives et les actions « Growth » (de croissance) offensives. Alors que les investisseurs axés sur la stratégie « Value » recherchent des entreprises sous-valorisées, ceux sur la stratégie « Growth » se tourneront vers des entreprises dont les perspectives de croissance sont fortes.

La situation boursière actuelle incertaine divise les investisseurs : d'un côté, il y a les prudents, qui ont tendance à adopter une approche plutôt conservatrice en raison des taux d'intérêt élevés, de l'inflation et de risques de récession. De l'autre, il y a des investisseurs plus téméraires qui s'attendent à un atterrissage en douceur de l'économie, à des bénéfices d'entreprises en hausse et à une baisse prochaine des taux d'intérêt. Logiquement, ces deux profils d'investisseurs pourront s'apparenter aux partisans de la stratégie « Value » (défensive) et de la stratégie « Growth » (offensive).

Investir avec un filet de sécurité…

C'est Benjamin Graham qui a posé la première pierre de l'investissement « Value » dès 1934 avec son best-seller « Security Analysis ». L'économiste américain défendait l'idée qu'une action ne devait être achetée que si elle était cotée en dessous de sa valeur fondamentale. Afin que les investisseurs puissent se faire rapidement une opinion sur une entreprise, Graham a développé l'analyse fondamentale et utilisait des indicateurs tels que le ratio cours/bénéfice (PER), le ratio cours/valeur comptable ou encore le rendement des dividendes. En théorie, les actions présentant une

« marge de sécurité » élevée, c'est-à-dire une décote par rapport à la valeur intrinsèque, seraient mieux protégées en cas de marchés baissiers. En résumé, ceux qui achètent des valeurs sous-cotées perdraient moins en cas de turbulences boursières.

… ou s'exposer à la croissance

Dans le modèle « Growth », l'attention se concentre sur une forte croissance du chiffre d'affaires et des bénéfices. Le

taux de distribution des dividendes de ces valeurs sera donc structurellement faible voire inexistant puisqu'elles réinvestissent leur bénéfice dans leur propre croissance. Les investisseurs sur des valeurs « Growth » évalueront particulièrement le potentiel de développement futur de l'entreprise ainsi qu'un rendement potentiel élevé.

L'analyse « Growth » ne porte pas uniquement sur des actions individuelles mais également sur l'évolution de secteurs dans leur globalité. Les secteurs matures seront plutôt délaissés au profit des secteurs de croissance comme la technologie ou la biotechnologie. Dernièrement, ce sont les entreprises du secteur de l'intelligence artificielle (IA) qui ont vu leurs cours bondir de manière importante en raison du potentiel de croissance attendu. Parmi les investissements « Growth » les plus spéculatifs, on trouve les start-ups, ces jeunes entreprises qui disposent de peu d'actifs mais d'un énorme potentiel de croissance ainsi que d'un risque élevé.

Consultez l'intégralité de l'article Strike Janvier 2024 :