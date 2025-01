Strike Magazine Février 2025 - Crainte sur l'inflation = tension sur les taux

Strike Fevrier 2025

En ce début d'année, les incertitudes restent élevées sur la concrétisation des choix de politiques économiques. En particulier aux États-Unis, la nouvelle administration devra préciser le positionnement du curseur des politiques annoncées durant la campagne. Ces incertitudes attisent les craintes sur les perspectives d'inflation qui génèrent de la volatilité sur les taux longs. Cette volatilité ne doit cependant pas faire oublier que l'environnement économique reste porteur, avec une activité toujours positivement orientée.

Aux États-Unis, la croissance reste élevée, soutenue par des fondamentaux favorables côté ménages et entreprises. En Europe, la croissance apparaît plus contenue et plus incertaine, mais positive, à la fois soutenue par la détente de l'inflation et la baisse des taux d'intérêt à venir. Enfin, en Chine, les exportations restent très vigoureuses, et si les difficultés du marché immobilier perdurent et pèsent sur la demande interne, des précisions sur le plan de relance pourraient apporter un certain soutien.

Les dynamiques d'activité resteraient globalement favorables, notamment aux États-Unis. Dans ce contexte, nous maintenons notre prise de risque et notre surpondération aux marchés actions. Les marchés obligataires montreraient des évolutions différentes des deux côtés de l'Atlantique. Aux États-Unis, le risque d'une inflation plus élevée pourrait prolonger la tendance haussière des taux. En Europe, la faiblesse de la croissance, la poursuite de la désinflation et la baisse des taux devraient être favorables, ce qui nous conduit à être surpondérés sur le segment des entreprises bien notées.

Nous maintenons une préférence pour les marchés américains, tablant sur des politiques pro-business, (surexposition au marché actions et un positionnement constructif sur le crédit corporate). Les actions européennes bénéficieraient aussi d'une dynamique favorable tandis que les actions émergentes pourraient être pénalisées par les tensions commerciales…

Extrait de l'article publié le 17 janvier 2025 « Quel curseur pour les politiques économiques ? »

à lire en intégralité sur www.privatebanking.societegenerale.com/fr./actualités

Clémentine Gallès

Chef économiste et Yvan Marmalet, Économiste et Stratégiste Société générale

Consultez l'intégralité de Strike Janvier 2025 :