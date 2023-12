Strike Magazine Décembre 2023 : Produits de Bourse, quel est le rôle d'un market maker ?

Strike Magazine Décembre 2023

Quel est le rôle d'un « market maker » ? Que fait-il lorsque j'achète un Produit de Bourse ?

Comme émetteur, Société Générale Produits de Bourse joue un rôle crucial en tant que « market maker », assurant la liquidité des produits. Concrètement, cela signifie que vous avez la possibilité d'acheter ou de vendre un Produit de Bourse à tout moment, indépendamment des fluctuations de l'offre et de la demande. Naturellement, l'exécution de vos ordres d'achat ou de vente reste dépendante du type d'ordre que vous passez et du cours actuel du produit.Mais que se passe-t-il réellement lorsque vous achetez l'un de nos produits ? Contrairement à certaines idées reçues, l'émetteur n'a pas d'intérêts opposés à ceux de l'investisseur. En d'autres termes, l'émetteur ne réalise pas de profits lorsque vous subissez des pertes, et vice versa. Cette dynamique est rendue possible grâce à la mise en place d'une couverture dès que vous détenez un produit.

Concrètement, lors de l'achat d'un Produit de Bourse, l'émetteur prend une position inverse (ou équivalente à celle de l'investisseur) sur le marché pour neutraliser son exposition au sous-jacent. Prenons l'exemple d'un Turbo Call avec une parité 10:1. Le prix de ce produit varie de 0,1 € à mesure que le cours du sous-jacent augmente de 1 €, et vice versa. Ainsi, si vous achetez 100 unités de ce Turbo Call, l'émetteur s'expose à la baisse sur 10 unités du sous-jacent. Pour neutraliser cette position, l'émetteur devra alors acheter 10 unités de ce sous-jacent sur le marché.En pratique, si vous réalisez une plus-value, l'émetteur enregistre une perte sur le rachat de votre produit, mais cette perte est compensée par un profit sur la couverture. À l'inverse, en cas de moins-value, l'émetteur réalise un profit sur le rachat de votre produit, mais ce profit est atténué par les pertes engendrées sur la couverture.

En conclusion, l'émetteur tire son profit de la fourchette de cotation, c'est-à-dire l'écart entre le cours d'achat et le cours de vente. Par conséquent, il est dans l'intérêt de l'émetteur que l'investisseur réalise des profits, car cela encourage ce dernier à continuer à échanger des Produits de Bourse !

Emerick Gandais

Société Générale Produits de Bourse, 20 novembre 2023

Produits à effet de levier présentant un risque de perte du capital en cours de vie et à l'échéance. Ces produits s'adressent à des investisseurs avertis possédant suffisamment d'expérience pour comprendre leurs caractéristiques et, pour en évaluer les risques et capables de suivre leur évolution en temps réel. Les données relatives aux performances passées ont trait à des périodes passées et ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs. ceci est valable également pour ce qui est des données historiques de marché.

