Stride enregistre sa pire journée en raison de problèmes d'inscription et de prévisions de revenus à la baisse pour l'année fiscale
information fournie par Reuters 29/10/2025 à 14:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

29 octobre - ** Les actions de la société de technologies éducatives Stride LRN.N ont chuté de 44,2 % à 85,61 $ pour s'échanger à leur plus bas niveau depuis plus d'un an ** L'action est également sur le point de connaître sa pire chute historique en une seule journée ** La croissance des inscriptions n'a pas impressionné les investisseurs, le directeur général James Rhyu attribuant la baisse des inscriptions à des problèmes de mise en œuvre ** Les inscriptions ont augmenté de 11,3 % d'une année sur l'autre, mais ont été inférieures à l'objectif d'environ 10 000 à 15 000 étudiants, selon le directeur général

** La société prévoit des revenus pour l'exercice 2026 de 2,48 milliards de dollars et 2,55 milliards de dollars par rapport aux estimations des analystes de 2,59 milliards de dollars - données compilées par LSEG ** La société a déclaré des revenus de 620,9 millions de dollars au 1er trimestre, supérieurs aux estimations de 613,8 millions de dollars

** BPA ajusté de 1,52 $, supérieur aux estimations de 1,13 $

** La note moyenne des analystes couvrant l'action est "acheter"; le PT médian est de 152,88 $ - données compilées par LSEG ** Compte tenu des mouvements de séance, l'action a baissé de 17% depuis le début de l'année

