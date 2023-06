Stress tests: les grande banques américaines prêtes à affronter des turbulences, selon Vontobel

"La prochaine étape consistera pour les banques à annoncer, à partir de demain, leurs besoins en capitaux et leurs plans de restitution de capitaux, sur la base de ces résultats" annonce Vontobel. "Dans la mesure où nous constatons une augmentation des plans de rachat d'actions, nous voyons le potentiel d'une augmentation des émissions d'obligations seniors".

La Fed renforcera probablement les normes réglementaires imposées aux grandes banques régionales, simplement pour les dissuader d'accorder certains prêts plus risqués que même les grandes banques, type G-SIB, refuseraient d'accorder.

" Bien que ces résultats soient rassurants, il ne faut pas oublier qu'ils varient considérablement d'une banque à l'autre " souligne le gérant. " Les pertes importantes non réalisées sur les portefeuilles, source d'inquiétude au printemps de cette année, ont augmenté au cours du test, car les taux d'intérêt étaient censés baisser dans le cadre du test de résistance ".

(AOF) - « Les grands créanciers américains semblent armés pour affronter d'éventuelles turbulences, mais des problèmes persistent ». C’est ce qu’affirme Christian Hantel, gérant chez Vontobel, après les tests de résistance des banques américaines qui « se sont révélés encourageants ». L'impact du scénario de stress le plus sévère annonce des pertes de 540 milliards de dollars pour les banques participantes avec les ratios Common Equity Tier 1 (CET1) diminuant de 12,4 % au quatrième trimestre 2022 à 10,1 % en moyenne.

