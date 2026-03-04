 Aller au contenu principal
Street View : Wall Street considère que le règlement juridique de Moderna élimine un obstacle majeur
information fournie par Reuters 04/03/2026 à 12:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 mars - ** Moderna MRNA.O a accepté de payer Genevant Sciences, une filiale de Roivant Sciences ROIV.O , et Arbutus Biopharma ABUS.O jusqu'à 2,25 milliards de dollars pour régler une longue bataille juridique sur la technologie qui a rendu possible son vaccin COVID-19, ont déclaré les sociétés mardi

** Les actions de MRNA ont augmenté de plus de 5 % avant la mise sur le marché

** Le règlement met fin à toutes les actions en justice américaines et internationales accusant Moderna d'avoir utilisé sans autorisation des nanoparticules lipidiques, une technologie d'administration appartenant à Genevant et Arbutus, dans son vaccin COVID

ÉVÉNEMENT DE COMPENSATION POSITIF

** William Blair ("Market Perform") déclare que MRNA est prête à dépasser ce litige en tant qu'événement positif, tout en notant de nombreux facteurs qui stimuleront la croissance cette année, y compris les résultats d'essais multiples sur les médicaments contre le cancer

** Evercore ISI ("En ligne", PT: $35) déclare que le règlement semble gérable et élimine un risque important, ajoutant que les nouvelles sont progressivement positives pour MRNA

** Jefferies ("Hold", PT: $37) considère que le règlement élimine un scénario catastrophique de taux de redevance à deux chiffres, tout en exprimant sa confiance dans les perspectives de trésorerie de l'entreprise à l'avenir

** Guggenheim Partners estime que le règlement est généralement conforme aux attentes de la Bourse et pourrait potentiellement accélérer l'affaire Pfizer PFE.N en cours, qui a son propre litige en matière de brevets avec MRNA

Valeurs associées

ARBUTUS BIOPHARM
3,680 EUR Tradegate -5,64%
ARBUTUS BIOPHARM
4,6900 USD NASDAQ +0,43%
MODERNA
49,8300 USD NASDAQ -5,71%
PFIZER
26,600 USD NYSE -2,33%
ROIVANT SCIENCES
24,500 EUR Tradegate +2,42%
ROIVANT SCIENCES
27,8500 USD NASDAQ -0,89%
