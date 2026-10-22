Street View : Texas Instruments transforme la reprise de la demande en un véritable moteur de croissance

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 octobre - ** Texas Instruments TXN.O a annoncé mercredi que son chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre dépasserait les estimations de Wall Street, signe d'une reprise de la demande en puces industrielles et d'une dynamique croissante dans son activité de centres de données axée sur l'IA

** Le cours cible médian de 36 courtiers s’établit à 320 dollars – données compilées par LSEG

LE MEILLEUR RESTE PEUT-ÊTRE À VENIR

** JP Morgan ("surpondérer", objectif de cours: 365 $) prévoit une vigueur soutenue sur les marchés de l’industrie, de l’automobile et des centres de données jusqu’au quatrième trimestre, et entrevoit un potentiel de hausse significatif jusqu’en 2027, la demande restant forte et le réapprovisionnement des stocks par les clients n’ayant pas encore commencé

** Jefferies ("conserver", objectif de cours: 300 $) estime que TXN est bien positionné pour profiter d’un cycle haussier prolongé jusqu’en 2027, soutenu par la poursuite de la reprise de la demande industrielle, une exposition croissante aux centres de données, des stocks automobiles réduits et des négociations en cours sur les prix, ce qui rend les perspectives pour l’année prochaine de plus en plus constructives

** TD Cowen ("acheter", objectif de cours: 330 $) estime que TXN est bien positionné pour une croissance à long terme, ses capacités de production et ses compétences technologiques devant générer une croissance significative du chiffre d’affaires et des flux de trésorerie disponibles au cours des prochaines années

** Morgan Stanley ("sous-pondérer", objectif de cours: 278 $) indique qu’il continue de privilégier Analog Devices en raison de son modèle économique moins gourmand en capitaux et de ses rendements plus élevés, mais voit un potentiel de hausse pour TXN, dont la stratégie pourrait bénéficier d’un cycle sectoriel plus favorable