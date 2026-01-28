Street View : RTX prêt pour l'expansion des marges, selon les analystes

28 janvier - ** Le géant de l'aéronautique et de la défense RTX RTX.N a publié mardi un chiffre d'affaires et un bénéfice en hausse pour le quatrième trimestre, grâce à l'augmentation des ventes de ses moteurs et à un fort appétit pour les services de maintenance et de réparation d'avions commerciaux.

DES RISQUES PLUS FAIBLES SUR LE RADAR

** J.P. Morgan ("overweight", PT: $215) prévoit que l'activité aérospatiale et avionique de RTX, Collins, connaîtra une expansion des marges à mesure que les vents contraires tarifaires diminueront en 2026

** Morgan Stanley ("surpondérer", PT: 235 $) déclare: "Nous continuons à voir un argument de valorisation convaincant et une histoire de croissance sous-appréciée alors que nous envisageons sa décote par rapport à ses pairs"

** RBC Capital Markets ("surperformer", PT: $230) déclare que l'exécution de la reprise des problèmes liés aux composants des moteurs turbofan à engrenages (GTF) reste une préoccupation pour les investisseurs, mais RTX a jusqu'à présent "éliminé le risque avec succès"

** Morningstar (juste valeur: 179 $) indique que RTX est en mesure de répondre à la demande du marché secondaire et d'accroître ses marges plus longtemps que ne l'avait estimé la maison de courtage