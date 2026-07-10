Street View : PepsiCo garde le cap malgré la hausse des coûts

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10 juillet - ** PepsiCo PEP.O a averti jeudi que les coûts liés aux matières premières devraient augmenter au second semestre, alors que la société intensifie ses investissements et baisse ses prix pour séduire les consommateurs soucieux de leur budget

** Le cours-cible médian des 26 courtiers couvrant le titre s’établit à 161 dollars – données compilées par LSEG

DYNAMISME MONDIAL, FAIBLESSE LOCALE

** J.P. Morgan (: « surpondération », objectif de cours: 170 $) estime que les performances de la société aux États-Unis s’amélioreront au second semestre malgré un contexte macroéconomique volatil; une forte croissance internationale et des résultats à l’étranger supérieurs aux attentes devraient largement compenser le ralentissement observé en Amérique du Nord

** RBC Capital Markets (« en ligne avec le secteur », objectif de cours: 161 $) estime que les activités internationales de la société restent un point fort, tandis que celles en Amérique du Nord continuent d’accuser un retard; les mesures visant à améliorer l’accessibilité financière n’ont pas encore généré de croissance significative des volumes

** Jefferies (« conserver », objectif de cours: 152 $) estime qu’il n’est pas certain que les investissements prévus au second semestre améliorent sensiblement les performances en Amérique du Nord

** UBS (« acheter », objectif de cours: 159 $) se dit prudemment optimiste quant à une amélioration progressive en Amérique du Nord, tout en soulignant une trajectoire de croissance organique des ventes à long terme en baisse