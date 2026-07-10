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Street View : PepsiCo garde le cap malgré la hausse des coûts
information fournie par Reuters 10/07/2026 à 10:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 juillet - ** PepsiCo PEP.O a averti jeudi que les coûts liés aux matières premières devraient augmenter au second semestre, alors que la société intensifie ses investissements et baisse ses prix pour séduire les consommateurs soucieux de leur budget

** Le cours-cible médian des 26 courtiers couvrant le titre s’établit à 161 dollars – données compilées par LSEG

DYNAMISME MONDIAL, FAIBLESSE LOCALE

** J.P. Morgan (: « surpondération », objectif de cours: 170 $) estime que les performances de la société aux États-Unis s’amélioreront au second semestre malgré un contexte macroéconomique volatil; une forte croissance internationale et des résultats à l’étranger supérieurs aux attentes devraient largement compenser le ralentissement observé en Amérique du Nord

** RBC Capital Markets (« en ligne avec le secteur », objectif de cours: 161 $) estime que les activités internationales de la société restent un point fort, tandis que celles en Amérique du Nord continuent d’accuser un retard; les mesures visant à améliorer l’accessibilité financière n’ont pas encore généré de croissance significative des volumes

** Jefferies (« conserver », objectif de cours: 152 $) estime qu’il n’est pas certain que les investissements prévus au second semestre améliorent sensiblement les performances en Amérique du Nord

** UBS (« acheter », objectif de cours: 159 $) se dit prudemment optimiste quant à une amélioration progressive en Amérique du Nord, tout en soulignant une trajectoire de croissance organique des ventes à long terme en baisse

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 10/07/2026 à 10:14:16.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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