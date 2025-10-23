Street View : Les résultats de Kinder Morgan au troisième trimestre suscitent des sentiments mitigés

23 octobre - ** L'opérateur américain de gazoducs Kinder Morgan KMI.N a enregistré une hausse de son bénéfice au troisième trimestre mercredi, grâce à l'augmentation des volumes de gaz naturel transportés par ses gazoducs

** Les actions de la société ont baissé de 3,2 % à 26,68 $

LES COURTIERS CONSIDÈRENT QUE LES VENTS CONTRAIRES DU CARNET DE COMMANDES SONT COMPENSÉS PAR UNE AUGMENTATION DE LA DEMANDE

** Jefferies ("Hold", PT: $30) déclare qu'en dépit d'un solide troisième trimestre, l'attention des investisseurs devrait persister sur la matérialisation d'un carnet de commandes non sanctionné

** TD Cowen ("Buy", PT: $34) indique que le carnet de commandes de KMI comprend principalement des projets plus petits, bien que quelques grands projets, ce qui pourrait signifier que la majorité de la valeur associée à ce carnet de commandes dépend de quelques projets gagnés

** RBC Capital Markets ("Sector Perform", PT: $28) estime que KMI bénéficiera à long terme de l'augmentation de la demande de gaz naturel, stimulée par la croissance de la capacité d'exportation de GNL et la demande liée à l'énergie

** UBS ("Buy", PT: $38) dit également qu'il voit KMI sous un jour positif en raison de la demande croissante de gaz naturel pour les besoins en électricité et l'expansion des installations de GNL sur la côte du Golfe du Mexique