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Street View : les progrès du test de dépistage du cancer Grail renforcent les perspectives du marché de la détection multicancéreuse
information fournie par Reuters 24/09/2026 à 16:53
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Actualités)

24 septembre - ** Le fabricant de tests de dépistage du cancer Grail GRAL.O a reçu mercredi le soutien d’un groupe d’experts externes conseillant la FDA américaine, ouvrant la voie à une autorisation potentiellement historique dans le domaine du dépistage de cette maladie

** À l'issue d'un vote de 7 voix contre 2, avec une abstention, le comité d'experts a conclu que la capacité du test, baptisé Galleri, à détecter des cancers difficiles à repérer justifiait son utilisation chez les adultes âgés de 50 ans et plus

** Jeudi, l'action Grail a progressé de 10,6 % pour atteindre 120 dollars

** Le titre a progressé de près de 50 %depuis lundi, après que les documents d’information du personnel de la FDA, publiés avant la réunion du comité, n’ont soulevé aucune préoccupation concernant les performances analytiques ou la sécurité

POINT POSITIF ÉVIDENT

** Piper Sandler ("Neutre") estime que ces votes favorables constituent "un élément positif pour le parcours réglementaire du test Galleri, bien que les votes partagés concernant l’efficacité et le rapport bénéfice-risque soulignent les inquiétudes persistantes quant au bénéfice clinique"

** La société s’attend à une décision de la FDA au premier semestre 2027 et considère que la prise en charge par l’assurance maladie fédérale constituera le principal obstacle à une adoption à grande échelle

** RBC Capital Markets ("Sector Perform", objectif de cours: 84 $) estime que ce vote favorable est clairement positif pour Grail et que les progrès de Galleri constituent un facteur favorable pour l’ensemble du secteur de la détection multicancéreuse (MCD)

** TD Cowen ("Acheter", objectif de cours: 88 $) estime que l’avis du comité sur la sécurité de Galleri était "excellent", tandis que celui sur son efficacité était "plus serré (et tendanciellement positif)"

** "Le comité semblait favorable à une indication large contre le cancer, qui inclurait les tumeurs couvertes par les recommandations telles que le cancer colorectal et le cancer du poumon (ce qui constitue pour nous une surprise positive) bien que l’indication comporte des mentions détaillées (concernant l’absence de résultats, les faux négatifs, les faux positifs, etc.)" - Société de courtage

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 24/09/2026 à 16:53:00.

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