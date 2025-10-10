Street View : Les évaluations de l'assurance-maladie américaine pour 2026 répondent aux attentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

10 octobre - ** Le gouvernement américain a annoncé jeudi en fin de journée les évaluations de la qualité des régimes d'assurance-maladie et de médicaments sur ordonnance pour 2026

** Les évaluations aident à déterminer les primes versées par le gouvernement aux assureurs de santé

** L'unité Aetna de CVS Health CVS.N a plus de 81% des membres dans les programmes les mieux notés, tandis que UnitedHealth UNH.N a 78%, Elevance ELV.N 55% et Humana

HUM.N environ 20%, les chiffres du régulateur et des entreprises ont montré

** Les actions de CVS ont augmenté de 2,1 %, Elevance a baissé de 1,2 %, Humana a baissé de 3 %, UnitedHealth a baissé de 1,6 % et Centene CNC.N a baissé de 2,9 %

CONFORMES AUX ATTENTES

** Baird dit que les gagnants nets sont Centene, car l'augmentation des membres dans les plans mieux notés aidera le BPA en 2027 de 6,8%, Elevance de 4,1%, UnitedHealth de 2,1%, Molina MOH.N de 3%, et Alignment Healthcare ALHC.O pourrait améliorer les plans de 4,5 ou 5 étoiles l'année prochaine

** Evercore ISI indique que les résultats globaux sont conformes aux attentes et que les membres de CVS bénéficient des programmes les mieux notés, ce qui est conforme aux attentes et soulage probablement les investisseurs après les inquiétudes des dernières semaines

** Mizuho déclare également que c'est un point positif pour CVS, car cela élimine une surévaluation de l'action, tout comme Elevance, Centene, et Molina

** JP Morgan indique que les notations sont cohérentes avec les commentaires des entreprises, ajoutant que CVS reste en tête des organisations de soins gérés à grande capitalisation en termes de pourcentage d'inscription dans les plans les mieux notés