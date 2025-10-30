Street View : Les analystes sont optimistes quant à la croissance de Microsoft

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 octobre - ** Microsoft MSFT.O a annoncé un record de dépenses en capital de près de 35 milliards de dollars pour son premier trimestre fiscal mercredi et a averti que les dépenses augmenteraient cette année

** L'activité cloud Azure a augmenté de 40 % au premier trimestre

** Les actions ont baissé de 2,3 % à 528,97 $ avant le marché

LES PERSPECTIVES DE CROISSANCE SONT FORTES POUR L'EXERCICE 26

** Citigroup ("buy", PT: $690) déclare que l'augmentation du carnet de commandes souligne l'accélération de la demande

** Scotiabank ("sector outperform", PT: $650) considère MSFT comme l'un des principaux cavaliers de la révolution de l'IA, et avec la dissipation de l'incertitude concernant l'accord de partenariat OpenAI, les investisseurs devraient être acheteurs en cas de faiblesse

** RBC Capital Markets ("surperformer", PT: $640) déclare qu'avec la force des réservations, l'expansion des couches de monétisation de l'IA et le déploiement discipliné du capital, MSFT a une voie claire vers une croissance soutenue à deux chiffres et l'expansion des marges jusqu'à l'exercice 26

** Barclays ("surpondérer", PT: $625) dit "alors que les actions peuvent être limitées à court terme, nous pensons que l'histoire de l'investissement reste intacte et nous voyons finalement les actions augmenter à partir d'ici"