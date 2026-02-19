Street View : Le vaccin antigrippal de Moderna a de meilleures chances d'être homologué après le revirement de la FDA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 février - ** Moderna MRNA.O a déclaré mercredi que la Food and Drug Administration américaine a changé de cap et examinera une demande modifiée pour son nouveau vaccin contre la grippe

** Cela intervient une semaine après que la FDA a rejeté la demande antérieure de MRNA , ce qui a alimenté les inquiétudes du fabricant de médicaments et des investisseurs concernant les changements de politique de l'agence sous la présidence de Donald Trump

** L'action du fabricant de vaccins a clôturé en hausse de 6% mercredi après avoir chuté de 12% après que le refus initial de la FDA a été rendu public

LA FDA FAIT MARCHE ARRIÈRE

** RBC Capital Markets ("sector perform", PT: 30 $) déclare que le revirement rapide de la FDA "s'inscrit dans le mode opératoire plus large de l'administration", décrivant un modèle de "nous jouons dur" suivi de "nous sommes toujours prêts à négocier" vu précédemment dans des domaines tels que les tarifs douaniers, la tarification des médicaments et les politiques de la nation la plus favorisée ou MFN

** William Blair ("market perform") a augmenté sa probabilité de succès réglementaire pour le vaccin antigrippal mRNA-1010 de Moderna de 10% à 55% suite à la mise à jour de la FDA; la société de courtage ne s'attend pas à une contribution significative aux revenus américains avant la saison 2027-28 étant donné la nécessité d'une recommandation de l'ACIP et d'une adoption par le CDC pour permettre le remboursement du vaccin

** TD Cowen ("hold", PT: 40 $) déclare qu'il s'agit d'un "retournement remarquablement court"; le mouvement reflète probablement des préoccupations concernant les rapports selon lesquels le directeur du Centre d'évaluation et de recherche sur les produits biologiques de la FDA avait passé outre aux décisions du personnel, ce qui a incité l'agence à trouver "une solution acceptable" après l'examen minutieux des médias