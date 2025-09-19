Street View : Le pari de 5 milliards de dollars de Nvidia sur Intel est déséquilibré en sa faveur

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 septembre - ** Nvidia NVDA.O a déclaré jeudi qu'il investirait 5 milliards de dollars dans Intel INTC.O , apportant son soutien au fabricant de puces américain en difficulté, quelques semaines après que la Maison Blanche a conclu un accord extraordinaire pour que le gouvernement fédéral prenne une participation massive dans l'entreprise.

INTEL PEUT LE CONSTRUIRE, MAIS NVIDIA PEUT EN PROFITER

** Bernstein estime qu'Intel semble aborder cet accord en position de faiblesse; il ne fait guère progresser son discours sur la fabrication, et les produits qui en résulteront ne seront probablement pas disponibles avant des années

** "Leur plus grand atout est probablement le fonds de commerce de Jensen"

** Stifel estime que la collaboration d'Intel avec NVDA donne de l'élan à son redressement pluriannuel, en signalant des ventes de produits plus importantes et en ouvrant la porte à une éventuelle sécurisation de NVDA en tant que futur client de Foundry, plutôt qu'à une augmentation directe des performances

** Rosenblatt déclare que la concurrence actuelle dans l'architecture des centres de données s ' oriente vers des solutions de mise à l'échelle..... cet accord pourrait profiter à Nvidia

** J.P.Morgan estime que NVDA a tout à gagner de cet accord, car il ouvre un tout nouveau canal de croissance des revenus (iGPU market) et élargit ses opportunités de marché pour les systèmes d'IA à l'échelle du rack