Street View : Le feu vert de la FDA au médicament d'Insmed contre les maladies pulmonaires est une "bouffée d'air frais"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 août - ** La Food and Drug Administration américaine a approuvé mardi le médicament oral Brinsupri de Insmed

INSM.O comme premier traitement de la bronchiectasie non kystique, une maladie pulmonaire chronique caractérisée par des voies respiratoires endommagées, une toux persistante et une production excessive de mucus

** Au moins 6 sociétés de courtage ont relevé leurs prévisions de cours sur l'action

ÉTIQUETTE PROPRE AVEC "AUCUN AVERTISSEMENT MAJEUR"

** RBC Capital Markets ("surperformance", PT: 138 $) considère l'approbation comme "un scénario idéal, avec les deux doses approuvées, pas d'avertissements majeurs, des critères d'évaluation secondaires clés inclus, et pas de seuil d'exacerbation"

** Truist ("acheter", PT: 126 $) déclare que l'approbation est "conforme à nos attentes et à celles des investisseurs", ajoutant que l'événement est de bon augure pour la prochaine indication potentielle du médicament dans le CRSsNP, une maladie inflammatoire courante des sinus

** Jefferies ("acheter", PT: 148 $) déclare que le prix de 88 000 $ par an est conforme et "ne voit pas d'obstacles élevés pour le remboursement"

** ajoute "nous pourrions également voir une prime plus élevée pour les fusions et acquisitions... car il pourrait s'agir d'une acquisition facile pour les sociétés pharmaceutiques intéressées avec une force commerciale plus importante"

** J.P.Morgan ("surpondérer"), dans une note intitulée "Bouffée d'air frais", estime que Brinsupri atteindra des ventes maximales de "> 7 milliards $ dans le monde" d'ici 2033