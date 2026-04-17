Street View : Le changement de leadership de Netflix affecte le sentiment, mais pas la stratégie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 avril - ** Les actions de Netflix NFLX.O ont baissé vendredi après que la société a prévu une croissance des revenus inférieure aux attentes et que le président et cofondateur Reed Hastings a déclaré qu'il ne chercherait pas à se faire réélire

** Les actions ont baissé de 9,5 % avant le marché

LA FRÉNÉSIE CONTINUE

** Matt Britzman, analyste principal chez Hargreaves Lansdown, estime que le retrait de Hastings de son poste de président est un fait marquant concernant la direction, mais qu'il est peu probable qu'il entraîne des changements significatifs dans la stratégie, étant donné que les co-PDG ont une plus grande influence, alors que les perspectives de croissance semblent désormais moins prévisibles que les marchés ne l'avaient prévu

** Jefferies ("buy", PT: $128) déclare que les prévisions manquées reflètent des attentes trop optimistes plutôt que des fondamentaux plus faibles, et ajoute que le départ de Hastings n'a pas soulevé de "sonnette d'alarme"

** Evercore ISI ("surpondérer", PT: $115) déclare que la chute reflète la déception causée par l'absence de révision annuelle des perspectives, mais ajoute que les fondamentaux restent intacts, avec des recettes publicitaires en voie de doubler en 2026 et un engagement atteignant un niveau record

** Morgan Stanley ("surpondérer", PT: $115) dit qu'il "achèterait la baisse", citant l'amélioration de la rétention, la résistance du pouvoir de fixation des prix et la publicité en voie de générer environ 3 milliards de dollars de revenus cette année, avec des hausses de prix qui devraient soutenir la croissance dans la seconde moitié