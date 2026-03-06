Street View : La piste de croissance de Costco va s'allonger

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 mars - ** Costco Wholesale COST.O a battu les estimations pour les ventes et les bénéfices du trimestre des fêtes de fin d'année jeudi et a déclaré qu'il réduirait ses prix s'il recevait des remboursements à la suite de la décision de la Cour suprême des États-Unis d'annuler les tarifs douaniers d'urgence du président Donald Trump

** Les actions ont légèrement baissé avant la mise sur le marché

ÉCHELLE, PRIX AVANTAGEUX ET FORCE DE LA FIDÉLITÉ

** Morgan Stanley ("surpondérer", PT: 1 130 $) déclare que les résultats soulignent les forces structurelles de COST dans l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement, la tarification à la valeur et l'échelle, qui continueront à soutenir l'expansion de la part de marché et la croissance des bénéfices à long terme

** J.P.Morgan ("overweight", PT: 1 060 $) déclare que "les rouages" de l'entreprise restent solides et intacts, avec une longue piste de croissance unitaire et l'opportunité d'augmenter la part de portefeuille en ligne (épicerie et marchandises générales)

** Ajoute, le carburant des revenus publicitaires et l'amélioration de la rentabilité du commerce électronique pour conduire une modeste expansion des marges

** Jefferies ("buy", PT: 1 130 $) dit, en regardant vers l'avenir, que la croissance des unités, l'investissement en capex, et la discipline de prix soutiennent des gains de parts de marché continus

** Morningstar (juste valeur: 650 $) dit que la rentabilité croissante de COST et la fidélité de ses membres renforcent sa force par rapport à ses rivaux