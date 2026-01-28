Street View : L'Union Pacific devrait connaître une croissance modérée en raison de la baisse de la demande de fret aux États-Unis

28 janvier - ** L'opérateur ferroviaire américain Union Pacific UNP.N a publié mardi des résultats pour le quatrième trimestre inférieurs aux estimations des analystes, la volatilité de la demande de fret et les pressions macroéconomiques soutenues ayant pesé sur ses opérations

** La prévision médiane des 27 sociétés de courtage qui suivent le titre est de 263 $ - données compilées par LSEG

INFLATION FERROVIAIRE EN HAUSSE

** TD Cowen (réduit le PT de 257 $ à 255 $) note que les perspectives 2026 de la société reflètent un environnement économique morose avec une faiblesse industrielle continue, mais ajoute que les prix plus élevés du gaz naturel stimuleront la demande de charbon; les chargements de charbon sont en hausse de 20 % depuis le début de l'année et d'autres phénomènes météorologiques hivernaux se profilent à l'horizon

** JP Morgan (abaisse le PT de 270 $ à 265 $) indique que la croissance des volumes restera difficile en 2026 car la faiblesse des secteurs clés, tels que l'automobile et le logement, pèse sur la demande; ajoute que les prix des produits de base, tels que le gaz naturel et le charbon domestique, détermineront les marchés finaux et la tarification

** Citigroup (augmente le PT de 265 $ à 270 $) note que l'UNP ne s'attend pas à une reprise économique significative, car la production industrielle, les mises en chantier et les ventes d'automobiles sont soumises à des pressions; ajoute que "l'inflation ferroviaire augmente à nouveau" et que "le prix pourrait ne pas être un moteur" de l'amélioration des marges en 2026