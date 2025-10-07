Street View : L'accord entre AMD et OpenAI ouvre la voie à une adoption plus large de l'hyperscale

7 octobre - ** AMD AMD.O fournira des puces d'intelligence artificielle à OpenAI dans le cadre d'un accord pluriannuel qui rapporterait des dizaines de milliards de dollars de revenus annuels et donnerait au créateur de ChatGPT l'option d'acheter jusqu'à environ 10 % du fabricant de puces

** Les actions sont en hausse de 1,7 % à 207,2 dollars avant la mise sur le marché

UN PARTENARIAT POUR STIMULER LES AMBITIONS D'AMD EN MATIÈRE D'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

** Melius Research ("buy", PT: $300) affirme qu'un partenariat réussi avec OpenAI aidera AMD à attirer plus de clients hyperscale qui seraient plus susceptibles d'adopter le logiciel d'IA d'AMD pour leur propre usage

** Benchmark ("buy", PT: $270) déclare que l'accord modifie fondamentalement la façon dont l'industrie perçoit la position concurrentielle d'AMD à l'avenir

** Morgan Stanley ("equal-weight", PT: $246) déclare que "le fait d'avoir le plus grand client au monde engagé dans le succès d'AMD peut vraiment compter en termes de transformation de cet accord en succès commercial"

** TD Cowen ("buy", PT: $195) note que l'accord valide le matériel et le logiciel d'IA d'AMD ainsi que sa feuille de route pour l'avenir

** OpenAI est le portefeuille le plus important, mais l'approbation pourrait entraîner un engagement plus large des clients pour les offres d'AMD dans le domaine de l'IA" - TD Cowen

** Piper Sandler ("overweight", PT: $240) déclare que la chaîne d'approvisionnement d'AMD est bien positionnée pour soutenir l'accord après avoir passé plusieurs années à se préparer à répondre à la demande à grande échelle des GPU, CPU et réseaux