STREAMWIDE : REVENUS SEMESTRIELS 2024 : 9,3 M EUR (+10%) MAINTIEN D'UNE CROISSANCE SOLIDE PORTÉE PAR L'ACTIVITÉ PLATEFORMES (+24%) ET DIVERSIFICATION DES SOURCES DE REVENUS

REVENUS SEMESTRIELS 2024 : 9,3 M€ (+10%)

MAINTIEN D'UNE CROISSANCE SOLIDE PORTÉE

PAR L'ACTIVITÉ PLATEFORMES (+24%) ET DIVERSIFICATION DES SOURCES DE REVENUS

_ STREAMWIDE (FR0010528059 – ALSTW – Eligible PEA PME), le spécialiste des solutions logicielles de communications et d'activités critiques, annonce un chiffre d'affaires de 9,3 M€ au titre du premier semestre 2024, en croissance de +0,9 M€ (+10%).

Les revenus du premier semestre 2024 continuent de progresser, portés par la croissance durable, depuis plusieurs exercices consécutifs, de l'activité "plateformes" de communications et d'activités critiques team on mission et team on the run, dont les revenus atteignent 7 M€ au 30 juin 2024, contre 5,6 M€ au premier semestre 2023.

Le chiffre d'affaires au 30 juin 2024 se détaille comme suit :

en k€ S1 2024 %CA S1 2023 %CA Var. Var.% TOTAL CA 9 251 8 394 857 10% CA Licences 3 962 43% 3 777 45% 185 +5% CA Maintenances 2 726 29% 2 392 28% 334 +13% CA Prestations de services 2 563 28% 2 225 27% 338 +15% CA activité "plateformes" 6 969 75% 5 568 66% 1 401 +24% CA activité "legacy" 2 282 25% 2 826 34% (544) -19%

(*) Les procédures d'audit sur les revenus semestriels 2024 sont en cours.

_ PROGRESSION DES REVENUS "PLATEFORMES" ET DES REVENUS RÉCURRENTS ASSOCIÉS

Évolution et croissance des nouvelles solutions : les plateformes de communications critiques team on mission et d'activités critiques team on the run, dont les revenus semestriels (7 M€) augmentent de 24%, représentent dorénavant 75% des revenus semestriels totaux du Groupe (+9 points par rapport au premier semestre 2023 et +2 points par rapport à l'exercice 2023).

Cette croissance (+1,4 M€) s'explique essentiellement par les nombreux nouveaux projets validés fin 2023 et démarrés ou déployés au premier semestre 2024, en France, en Europe et au Moyen Orient principalement. Certains de ces projets matérialisent la stratégie de diversification vers le marché entreprise par rapport aux périodes précédentes où la croissance était principalement par le marché de la sécurité publique. Les revenus issus du partenariat avec Airbus Public Safety and Security (ex SLC) sont en légère hausse suite à la renégociation contractuelle intervenue fin 2023 et couvrant la période 2024-2026. Enfin, les revenus issus du projet STORM restent stables au premier semestre 2024 par rapport à ceux du premier semestre 2023 puisqu'ils enregistrent principalement les flux récurrents de support et de maintien en condition opérationnelle.

Par nature, les revenus de l'activité "plateformes" de 7 M€ au 30 juin 2024 se composent :

de revenus de Licences (3,9 M€) en augmentation de 1 M€

de revenus de Services (2,1 M€) en augmentation de 0,1 M€

de revenus de Maintenance (1 M€) en augmentation de 0,3 M€

La croissance des revenus de licences a été portée par les nombreux projets déployés au cours du premier semestre 2024, démontrant la capacité du Groupe à diversifier ses sources de revenus en proposant sa technologie au-delà du seul secteur "public safety", où sa solution team on mission est déjà reconnue et éprouvée.

Les revenus de services restent, quant à eux, stables sur la période, car une majorité provient du partenariat continu avec Airbus PSS (ex SLC). Enfin, la progression des revenus de maintenance provient du projet STORM (contrat pluriannuel de support signé en mai 2022) et des mises en production régulières de nouvelles plateformes opérationnelles, au gré des différents projets menés. Si les revenus issus des services ne sont pas récurrents par nature, ceux issus de la maintenance le sont, et continueront donc d'augmenter dans les prochains mois, portés à la fois par les différents nouveaux déploiements opérationnels et par le niveau des revenus de licences constatés depuis plusieurs semestres.

Baisse de l'activité "legacy" à 2,3 M€ : l'activité historique "legacy" (solutions pour opérateurs télécom), qui ne nécessite plus ou peu d'investissements capitalistiques, représente 25% des revenus semestriels, contre 34% au premier semestre 2023. Les ventes de licences, par nature non récurrentes, diminuent de 0,9 M€ sur la période (effet de base lié à un nouveau marché gagné en Amérique du Nord au premier semestre 2023) et ressortent à 0,1 M€ au 30 juin 2024. Les flux récurrents de maintenance restent stables à 1,7 M€, alors que les revenus issus des services "legacy" (0,5 M€) progressent de 0,3 M€, suite essentiellement à des upgrades de plateformes réalisés au cours du premier semestre 2024 pour des clients historiques du Groupe.

_ PERSPECTIVES : DIVERSIFICATION DES SOURCES ET DES ZONES DE REVENUS

Comme annoncé lors de la publication des résultats annuels 2023 en mars dernier, les revenus du premier semestre 2024 sont satisfaisants, mais la progression des revenus annuels 2024, par rapport à ceux de 2023, n'est pas encore entièrement assurée, car l'effet de base lié au second semestre 2023 est important. Pour mémoire, les revenus alors enregistrés étaient significatifs (11,1 M€) et en croissance marquée de 17%.

Si la saisonnalité historiquement constatée devait encore exister en 2024, la croissance des revenus du second semestre de l'exercice, qui devraient ainsi être plus importants que ceux du premier semestre, pourrait être moins marquée qu'en 2023.

Cependant, la dynamique commerciale constatée depuis fin 2023 et début 2024 reste bien réelle et encourageante à mi-année. De nouveaux partenariats techniques et commerciaux sont en effet toujours en cours de négociation ou de finalisation, et démontrent que la technologie de plateformes développée par le Groupe est devenue indispensable pour une majorité d'acteurs importants du secteur, aussi bien dans le domaine public (marchés gouvernementaux) que privé (réseaux mobiles privés et services associés).

Plusieurs projets d'envergure sont actuellement actifs, aussi bien en France, en Europe qu'à l'international (États-Unis et Moyen-Orient). Les domaines et métiers adressés sont multiples et divers (énergie, transport, chimie, industrie lourde…) ce qui confirme que les plateformes du Groupe ( team on mission et team on the run ) répondent efficacement aux besoins actuels de communications unifiées, de connexions sécurisées et de coordination efficace des équipes et des processus métiers. Seule la vitesse d'adoption et de généralisation des nouvelles technologies de communications et d'activités critiques reste une variable contraignante et exogène.

L'activité "legacy" est également bien orientée à mi-année et les revenus du second semestre seront plus significatifs (migration d'une importante plateforme de messagerie vocale devant se finaliser au quatrième trimestre 2024) que ceux constatés au 30 juin 2024, ce qui permettra une croissance de l'activité sur l'ensemble de l'exercice 2024.

Le Groupe dispose des moyens financiers pour augmenter encore l'avance technologique de ses solutions, et les investissements humains et techniques seront ainsi continus et soutenus dans les prochains mois, pour renforcer encore la souveraineté, la sécurité, la standardisation et l'évolutivité des solutions proposées, notamment dans un contexte où l'intelligence artificielle va impacter l'ergonomie des postes de travail.

Le Groupe va également continuer à développer son écosystème commercial, notamment indirect, pour diversifier encore ses sources et zones géographiques de revenus et pouvoir ainsi concrétiser et accélérer ses succès commerciaux futurs.

Prochain communiqué financier : Résultats semestriels 2024, le lundi 16 septembre 2024

À propos de STREAMWIDE (Euronext Growth: ALSTW)

Acteur majeur depuis plus de 20 ans sur le marché des communications critiques, STREAMWIDE a développé avec succès ses solutions logicielles Team on mission (missions critiques) et Team on the run (business critiques) destinées aux administrations et aux entreprises.

Ces solutions pour smartphones et PCs, proposées en mode SaaS ou sous forme de licences, bénéficient de nombreuses fonctionnalités telles que la discussion de groupes multimédia, la VoIP, le talkie-walkie (MCPTT et MCx nouvelle génération 4G/5G LTE), la géolocalisation, la numérisation et l'automatisation des processus métier. Ces solutions innovantes répondent aux besoins croissants de transformation digitale et de coordination en temps réel des interventions. Elles permettent aux équipes terrain de transformer les contributions individuelles en succès collectifs et d'agir comme un seul homme dans les environnements professionnels les plus exigeants.

STREAMWIDE est également présent sur le marché logiciel des Services à Valeur Ajoutée pour les opérateurs télécom (messagerie vocale visuelle, facturation et taxation d'appels en temps réel, serveurs vocaux interactifs, d'applications et d'annonces) avec plus de 130 millions d'utilisateurs finaux partout dans le monde.

Basé en France et présent en Europe, aux USA, en Asie et en Afrique, STREAMWIDE est coté sur Euronext Growth (Paris) – FR0010528059.

Pour plus d'informations, https://www.streamwide.com et visitez nos pages LinkedIn @ streamwide et Twitter @streamwide .

Labellisé "entreprise innovante" par Bpifrance, STREAMWIDE est éligible aux FCPI et aux PEA-PME.

