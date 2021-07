STREAMWIDE : Revenus semestriels 2021 : 7,9 m EUR (+20%) croissance solide portée par l'activité plateformes (+35%)

Revenus semestriels 2021 : 7,9 m€ (+20%)

croissance solide portée par l'activité plateformes (+35%)

_ STREAMWIDE (FR0010528059 - ALSTW - Eligible PEA PME), le spécialiste des solutions logicielles de communications critiques, annonce un chiffre d'affaires de 7,9 M€ au titre du premier semestre 2021, en croissance marquée de +20%.

Objectifs annuels de croissance rentable confirmés : comme annoncé lors des résultats annuels 2020, le 22 mars dernier, les revenus 2021 sont bien orientés et continuent leur forte progression entamée depuis 2019.

Dans le prolongement de cette dynamique, les revenus semestriels 2021 progressent une nouvelle fois de façon importante (+20%). Cette croissance soutenue (+1,3 M€) est toujours portée par les nouvelles plateformes de communications critiques team on mission et team on the run.

Le chiffre d'affaires au 30 juin 2021 se détaille comme suit :

en K€ S1 2021 % CA S1 2020 % CA var. var. (%) TOTAL CA 7 856 6 560 1 296 20% CA Licences 4 241 54% 2 391 36% 1 850 77% CA Maintenances 1 679 21% 1 487 23% 192 13% CA Prestations de services 1 936 25% 2 682 41% -746 -28% CA Ventes tierces - - - - - - CA activité "plateformes" 5 396 69% 4 002 61% 1 394 35% CA activité "legacy" 2 462 31% 2 558 39% -96 -4%

(*) Les procédures d'audit sur les revenus semestriels 2021 sont en cours

_ CROISSANCE SOLIDE PORTÉE PAR DE NOUVELLES LICENCES

Poursuite du fort développement des nouvelles solutions : les nouvelles plateformes de communications critiques team on mission et team on the run, dont les revenus semestriels augmentent de 1,4 M€ (+35%) au premier semestre 2021, représentent maintenant près de 69% (+8 points par rapport à 2020) des revenus totaux du Groupe.

Cette croissance s'explique principalement par les effets continus du partenariat avec la division Secure Land Communications (SLC) d'Airbus Defence and Space, par de nouveaux marchés et projets auprès d'administrations et de sociétés privées françaises, remportés ou déployés en 2021, et par le déploiement et la massification du projet PCSTORM.

En effet, une commande significative de nouvelles licences utilisateurs PCSTORM a été enregistrée au cours du premier semestre 2021, pour accompagner le déploiement et la mise à l'échelle du projet.

À noter également l'attribution d'un nouveau marché par un ministère français dont les premières commandes avaient été reçues fin 2020, impactant ainsi les revenus du premier semestre 2021.

Concernant le détail des revenus de l'activité "plateformes" de 5,4 M€ au 30 juin 2021, les revenus résultant des licences (3,5 M€) et des flux de maintenance (0,2 M€) augmentent respectivement de 1,6 M€ (+84%) et de 0,2 M€ (x3, suite à la mise en production de différentes plateformes sur la période). Les services (1,6 M€) diminuent quant à eux de 0,4 M€ au cours du premier semestre 2021, suite aux différentes phases opérationnelles des projets concernés (tests et intégration depuis 2018, puis déploiement utilisateurs à compter de 2021).

Bonne résistance de l'activité "legacy" : l'activité historique "legacy" (solutions pour opérateurs télécom) est quasi stable au premier semestre 2021 (-0,1 M€) et représente encore 31% des revenus semestriels (2,5 M€). Les ventes de licences, par nature non récurrentes, progressent de 0,2 M€ sur la période et ressortent à 0,7 M€ au 30 juin 2021, suite à des extensions de bases installées et à un nouveau marché gagné aux États-Unis. Les services "legacy" (0,3 M€) diminuent de 0,4 M€ au cours du premier semestre 2021, suite à la finalisation d'un projet avec un opérateur français entamé au premier semestre 2020. Les flux récurrents de maintenance (1,4 M€) restent quant à eux stables par rapport au premier semestre 2020.

_ PERSPECTIVES : POURSUITE DES DÉVELOPPEMENTS ET CROISSANCE 2021 CONFIRMÉE

L'activité autour des nouvelles solutions team on mission et team on the run est soutenue et des projets structurants sont en cours, en France, en Europe et aux États-Unis. Si les différents calendriers opérationnels sont respectés, la fin de l'année 2021 pourrait encore renforcer le positionnement du Groupe comme acteur de référence sur le marché des communications critiques et sécurisées, et lui permettre de construire ses revenus futurs.

Les développements effectués en 2020, et notamment ceux relatifs au Système Avancé de Téléphonie (remplacement de la téléphonie fixe) et aux Outils Collaboratifs (audioconférences, vidéoconférences, partages d'écran et tableau blanc), intégrés dans des architectures techniques sécurisées et souveraines, sont de réels différenciants par rapport aux autres solutions "grand public" existantes, ouvrant ainsi au Groupe d'importantes nouvelles opportunités commerciales.

La structure financière solide du Groupe lui permet d'accompagner la croissance en renforçant ses équipes techniques et support. Une cinquantaine de postes sont ouverts au travers des filiales française, roumaine et tunisienne du Groupe. Cette progression des effectifs reste contrôlée et l'effet temps induit permet au Groupe de continuer à maîtriser sa rentabilité future.

L'adéquation des solutions développées et proposées par le Groupe avec les marchés adressés et l'écosystème en place, notamment avec ses partenaires et distributeurs, lui permettent d'être confiant sur la poursuite, dans les prochains mois, de la dynamique de croissance rentable, confirmée une nouvelle fois au premier semestre 2021.

Le second semestre de l'exercice devrait lui aussi s'inscrire dans une dynamique de croissance importante, et consolider ainsi la croissance annuelle 2021. L'effet de levier inhérent à l'activité du Groupe, et au contrôle efficace de ses coûts, devrait également impliquer des résultats 2021 en hausse.

Fort de ces perspectives, le Groupe appréhende d'ores et déjà les exercices 2022 et 2023, et les stratégies permettant de pérenniser la croissance.

Prochain communiqué financier : Résultats semestriels 2021, le lundi 20 septembre 2021

_______________________________________________________________________

A propos de STREAMWIDE (Euronext Growth: ALSTW)

Acteur majeur depuis 20 ans sur le marché des communications critiques, STREAMWIDE a développé avec succès ses solutions logicielles Team on mission (missions critiques) et Team on the run (business critique) destinées aux administrations et aux entreprises.

Ces solutions pour smartphones et PCs, proposées en mode SaaS ou sous forme de licences, bénéficient de nombreuses fonctionnalités telles que la discussion de groupes multimédia, la VoIP, le talkie-walkie (MCPTT et MCx nouvelle génération 4G/5G LTE), la géolocalisation, la numérisation et l'automatisation des processus métier. Ces solutions innovantes répondent aux besoins croissants de transformation digitale et de coordination en temps réel des interventions. Elles permettent aux équipes terrain de transformer les contributions individuelles en succès collectifs et d'agir comme un seul homme dans les environnements professionnels les plus exigeants.

STREAMWIDE est également présent sur le marché logiciel des Services à Valeur Ajoutée pour les opérateurs télécom (messagerie vocale visuelle, facturation et taxation d'appels en temps réel, serveurs vocaux interactifs, d'applications et d'annonces) avec plus de 130 millions d'utilisateurs finaux partout dans le monde.

Basé en France et présent en Europe, aux USA, en Asie et en Afrique, STREAMWIDE est coté sur Euronext Growth (Paris) - FR0010528059.

Pour plus d'informations, http://www.streamwide.com et visitez nos pages LinkedIn @streamwide et Twitter @streamwide.

Labellisé "entreprise innovante" par Bpifrance, STREAMWIDE est éligible aux FCPI et aux PEA-PME.

