STREAMWIDE : RESULTATS SEMESTRIELS EN FORTE HAUSSE - PREMIER SEMESTRE 2025 DYNAMIQUE

REVENUS SEMESTRIELS : 11,5 M€ (+24%)

(+24%) RÉSULTAT OPÉ. COURANT AVANT AMTS _ EBITDA : 6,4 M€ (+35%)

(+35%) RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT _ EBIT : 2,7 M€ (+51%)

(+51%) RÉSULTAT NET : 2,1 M€ (+42%)

(+42%) TRÉSORERIE NETTE (TRESORERIE BRUTE – DETTES FINANCIERES) : 8,1 M€ (+1,2 M€)

STREAMWIDE (FR0010528059 – ALSTW – Éligible PEA PME), le spécialiste des solutions logicielles de communications et d'activités critiques, annonce de nouveaux résultats semestriels au 30 juin 2025 positifs et en progression soutenue par rapport au 1 er semestre 2024. Les investissements significatifs effectués dans l'évolution des solutions team on mission et team on the run ont entraîné une forte croissance de l'activité (+24%) et une hausse contrôlée des coûts, ce qui a permis de dégager un résultat opérationnel avant amortissements (EBITDA) de 6,4 M€ en croissance de +35% et un résultat opérationnel courant (EBIT) en progression de +51% à 2,7 M€. Avec son positionnement porteur et capitalisant sur son avance technologique et opérationnelle, STREAMWIDE confirme sa position de leader, bénéficiant d'une structure opérationnelle et financière solide lui permettant d'afficher des niveaux toujours élevés de rentabilité.

COMPTE DE RÉSULTAT IFRS SIMPLIFIÉ (**)

en K€ S1 2025 %CA S1 2024 %CA Var. (K€) Var. (%) Chiffre d'Affaires "Plateformes" 8 774 77% 6 969 75% 1 805 26% Chiffre d'Affaires "Legacy" 2 690 23% 2 282 25% 408 18% TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES 11 464 9 251 2 213 24% Charges de Personnel -3 727 33% -3 475 38% -252 7% Charges Externes -1 909 17% -1 466 16% -443 30% Autres Charges / Produits 528 -5% 398 -4% 130 33% TOTAL CHARGES avant amortissements -5 108 -4 543 -565 12% ROC avant amortissements (*) 6 356 55% 4 708 51% 1 648 35% Dotations Amortissements et Dépréciations -3 635 -2 907 -728 25% RESULTAT OPERATIONNEL COURANT (*) 2 722 24% 1 800 19% 921 51% Autres Charges / Produits opérationnels -6 -1 -6 Charges / Produits financiers -653 161 -814 Charges / Produits d'impôts 61 -464 525 RESULTAT NET 2 123 19% 1 496 16% 627 42%

(*) Le Résultat Opérationnel Courant avant amortissements (EBITDA) correspond à la différence entre les produits et les charges d'exploitation, avant amortissements et dépréciations. Le Résultat Opérationnel Courant (EBIT) tient compte de ces amortissements et dépréciations.

(**) Les procédures d'audit des comptes consolidés semestriels sont en cours.

HAUSSE DES MARGES ET DES RÉSULTATS SEMESTRIELS ET INVESTISSEMENTS SIGNIFICATIFS

Revenus semestriels de 11,5 M€, en croissance de +2,2 M€ (+24%)

Les plateformes de communications critiques team on mission et d'activités critiques team on the run , dont les revenus semestriels augmentent de +26% (8,8 M€), représentent 77% des revenus semestriels totaux du Groupe. Cette croissance (+1,8 M€) provient principalement d'un projet SaaS majeur en Amérique du Nord, mais également des nombreux autres projets initiés et déployés au cours du 1 er semestre 2025. Plusieurs d'entre eux, en France et en Europe notamment, illustrent la stratégie de STREAMWIDE de se diversifier vers le marché Entreprises afin de multiplier les relais de croissance, au-delà du marché de la sécurité publique. À noter également que le Groupe isole à compter du 1 er semestre 2025 les revenus récurrents issus de son activité SaaS (0,5 M€ au 30 juin 2025), amenés à se développer de façon importante au cours des prochains mois.

Résultat opérationnel cours avant amortissements _ EBITDA : 6,4 M€

Comme déjà annoncé et anticipé, les investissements techniques (infrastructures, performance et robustesse) et humains (architectes et ingénieurs développeurs) ont encore été importants début 2025, pour assurer de façon optimale la mise en production prochaine des plateformes dans le cadre du projet SaaS nord-américain et pour renforcer encore la souveraineté, la sécurité, l'évolutivité et la standardisation (3GPP) des solutions STREAMWIDE. La masse salariale nette augmente ainsi de +0,3 M€ (+7%) par rapport au 1 er semestre 2024 mais ne représente que 33% des revenus semestriels, contre 38% au 1 er semestre 2024.

Avant activation des frais de personnels liés aux développements produits (4,4 M€ contre 3,4 M€ au 1 er semestre 2024), la masse salariale semestrielle (8,1 M€) est en augmentation de +1,2 M€, suite essentiellement à l'évolution des effectifs : 242 personnes présentes au sein du Groupe fin juin 2025 contre 225 fin juin 2024. Cette évolution nette (+17 personnes), contrôlée et maîtrisée, est conforme aux prévisions annoncées fin 2024 et permet de renforcer les équipes techniques pour accompagner les défis technologiques et la croissance à venir.

Les autres charges opérationnelles augmentent également dans leur ensemble (+0,4 M€), suite notamment à une augmentation (+0,1 M€) des charges d'infrastructure (3 nouveaux data centers en Amérique du Nord) et des commissions et honoraires, de recrutement notamment, versées au cours du 1 er semestre 2025 (+0,2 M€). Les autres frais généraux évoluent de façon cohérente avec le nombre de salariés présents au sein du Groupe et représentent 12% de la masse salariale brute (niveau identique à celui du 1 er semestre 2024).

Hors amortissements et après retraitement IFRS 16 des coûts locatifs (-0,4 M€ contre -0,3 M€ au 30 juin 2024), les coûts opérationnels ressortent à 5,1 M€ contre 4,5 M€, soit une augmentation de +0,6 M€.

La marge opérationnelle augmente ainsi de +1,6 M€ et ressort à 55% contre 51% au 1 er semestre 2024 et 57% au titre de l'exercice 2024.

Résultat opérationnel courant : 2,7 M€

Résultat net : 2,1 M€

L'augmentation des amortissements au 1 er semestre 2025 (+0,7 M€ à 3,6 M€) provient essentiellement de ceux liés aux frais de développements (+0,5 M€) suite à l'évolution des valeurs brutes activées depuis plusieurs exercices (6,5 M€ en 2023 et 7,6 M€ en 2024). Ils devraient se maintenir à ce niveau au cours des prochains mois, en fonction des différentes versions logicielles développées et mises en production (deux versions majeures par an). À noter également que les amortissements corporels augmentent de +0,1 M€ suite aux investissements réalisés dans les infrastructures techniques du Groupe (+3,1 M€). Les amortissements de ces nouvelles infrastructures, nécessaires pour soutenir la croissance des revenus récurrents, représentent environ 1 M€ en année pleine. Les amortissements relatifs aux droits locatifs augmentent quant à eux de +0,1 M€ au 1 er semestre 2025.

Après prise en compte d'un résultat financier négatif de 0,7 M€, suite à l'évolution négative du taux de change USD/EUR au cours du 1 er semestre 2025 (résultat de change négatif de 0,6 M€ dont 0,5 M€ sans impact cash, suite à la variation des écarts de conversion) et d'un résultat fiscal neutre (les résultats fiscaux français sont négatifs au 30 juin 2025 et le résultat fiscal américain également, suite à la déduction fiscale des investissements réalisés au cours du semestre), le résultat net ressort positif à 2,1 M€, en augmentation de +0,6 M€ (+42%) par rapport au 30 juin 2024. Il représente une marge nette de 19%, contre 16% au 1 er semestre 2024.

STRUCTURE FINANCIÈRE RENFORCÉE ET TRÉSORERIE SIGNIFICATIVE

Le total du bilan est de 58,2 M€ au 30 juin 2025 contre 54,3 M€ au 31 décembre 2024 (cf. annexe ci-après). La structure financière du Groupe s'est encore renforcée au 30 juin 2025, avec des fonds propres qui atteignent 27,3 M€ (+2,4 M€) et une trésorerie brute de 15,5 M€ (+0,5 M€). La trésorerie nette (trésorerie brute – dettes financières hors passifs locatifs) est de 8,1 M€ et augmente de +1,2 M€ au 30 juin 2025 par rapport au 31 décembre 2024.

En détail, les flux de trésorerie opérationnels positifs (+9,9 M€) augmentent de +4,3 M€ par rapport au 1 er semestre 2024, suite à l'évolution des résultats semestriels et à la bonne gestion du BFR (-4,5 M€). Les investissements du 1 er semestre 2025 (8,4 M€) correspondent aux investissements récurrents dans le développement produits (5 M€, soit +1,2 M€) et à ceux réalisés dans les infrastructures techniques du Groupe début 2025 (3,1 M€, soit +2,8 M€) (cf. annexe ci-après). Les flux de financements sont négatifs au 30 juin 2025 (-1 M€) suite essentiellement aux remboursements de dettes financières (-0,7 M€) et aux rachats d'actions (-0,2 M€) effectués au cours du 1 er semestre 2025.

PERSPECTIVES : DÉVELOPPEMENT DE L'ACTIVITE SAAS, INTERNATIONALISATION, RECURRENCE ET DIVERSIFICATION DES REVENUS

Le niveau des revenus annuels 2025 actuellement anticipé est satisfaisant et leur croissance est notamment portée par le projet SaaS d'envergure en Amérique du Nord pour le compte d'un acteur de référence, dont la mise en production devrait intervenir au 4 ème trimestre de l'exercice en cours. Les commandes reçues au cours de l'été devraient conduire à un niveau de revenus SaaS récurrents pour l'année 2025 largement supérieur à celui constaté au 30 juin 2025.

Alors que la croissance des revenus annuels 2025 est désormais assurée, son ampleur demeure liée au calendrier de déploiement des projets en cours. Cependant, le taux de croissance annuelle devrait rester très élevé, proche de celui observé au 1 er semestre de l'exercice 2025.

La base de revenus étant souvent plus favorable au 2 nd semestre, et avec une structure de coûts en progression maîtrisée, l'impact du 2 nd semestre 2025 sur la marge opérationnelle et sur les résultats annuels devrait donc être positif, comme lors de l'exercice 2024.

Après une année réussie de diversification sectorielle des sources de revenus (marché Entreprises vs. marché Sécurité publique) et de croissance rentable, l'objectif du Groupe en 2025 reste de développer ses projets à l'international, tout en accentuant encore la récurrence de ses revenus (commercialisation en mode SaaS - " Software As A Service "). Le Groupe dispose des moyens financiers nécessaires pour mener à bien ces investissements, qu'ils soient technologiques ou humains.

Le 1 er semestre 2025 a démontré la capacité du Groupe à investir massivement dans sa technologie et son infrastructure technique, tout en conservant une structure financière solide, des niveaux élevés de rentabilité et de trésorerie disponible. L'objectif de croissance rentable en 2025 est donc d'ores et déjà atteint.

L'objectif d'internationalisation et de récurrence accrue des revenus est quant à lui en cours de réalisation et sera pleinement atteint lors du déploiement du projet SaaS majeur en Amérique du Nord. L'officialisation du projet dans les prochaines semaines permettra de confirmer que la technologie développée par STREAMWIDE est devenue indispensable pour les acteurs importants du secteur et que ce projet constitue un levier stratégique et structurant pour la croissance internationale de STREAMWIDE, en positionnant le Groupe sur une nouvelle trajectoire ambitieuse, capable de transformer son profil de croissance à court et moyen terme.

Annexes

Situations financières consolidées au 30 juin 2025 et 31 décembre 2024

en K€ 30-juin-25 31-déc.-24 Immobilisations incorporelles 21 083 18 899 Immobilisations corporelles 6 203 3 776 Autres actifs financiers 553 471 Actifs d'impôts différés - - ACTIFS NON COURANTS 27 839 23 146 Créances clients 9 702 12 578 Autres débiteurs 1 807 1 572 Autres actifs fiscaux 3 338 2 015 Trésorerie et équivalents de trésorerie 15 513 14 958 ACTIFS COURANTS 30 360 31 122 TOTAL ACTIFS 58 199 54 267 Capital 280 280 Primes 4 257 4 164 Réserves consolidées 24 258 19 165 Titres auto détenus -3 667 -3 482 Résultat net part du Groupe 2 099 4 703 Intérêts ne conférant pas le contrôle - - CAPITAUX PROPRES 27 227 24 830 Passifs financiers 6 120 6 713 Passifs locatifs 1 947 2 236 Provisions non courantes 418 390 Produits fiscaux différés 2 666 2 229 Passifs d'impôts différés 3 773 3 871 PASSIFS NON COURANTS 14 924 15 439 Passifs financiers 1 265 1 384 Passifs locatifs 591 508 Provisions courantes 0 0 Fournisseurs et autres créditeurs 941 652 Dettes fiscales et sociales 4 346 3 860 Produits fiscaux différés 1 333 1 114 Produits constatés d'avance 7 572 6 478 PASSIFS COURANTS 16 048 13 998 TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS 58 199 54 267

Tableau de flux de trésorerie consolidé du S1 2025, FY 2024 et S1 2024

en K€ S1 2025 FY 2024 S1 2024 Résultat Net Consolidé 2 123 4 703 1 496 CAF avant coût de l'endettement et impôts 5 401 10 827 4 253 Impact du BFR 4 487 795 1 364 Impôts versés - 760 - Flux nets opérationnels 9 888 10 863 5 617 Variation des immobilisations -8 355 -9 706 -4 198 Variation des autres flux liés aux opé. d'investissement (CIR) - 1 173 - Flux nets d'investissement -8 355 -8 533 -4 198 Flux nets de financement -978 -2 994 -2 040 Variation de trésorerie 555 -664 -621 Trésorerie de clôture 15 513 14 958 15 001

Agenda financier : Chiffre d'affaires annuel 2026, le lundi 16 février 2026

À propos de STREAMWIDE (Euronext Growth: ALSTW)

Acteur majeur depuis 20 ans sur le marché des communications critiques, STREAMWIDE a développé avec succès ses solutions logicielles Team on mission (missions critiques) et Team on the run (business critiques) destinées aux administrations et aux entreprises.

Ces solutions pour smartphones et PCs, proposées en mode SaaS ou sous forme de licences, bénéficient de nombreuses fonctionnalités telles que la discussion de groupes multimédia, la VoIP, le talkie-walkie (MCPTT et MCx nouvelle génération 4G/5G LTE), la géolocalisation, la numérisation et l'automatisation des processus métier. Ces solutions innovantes répondent aux besoins croissants de transformation digitale et de coordination en temps réel des interventions. Elles permettent aux équipes terrain de transformer les contributions individuelles en succès collectifs et d'agir comme un seul homme dans les environnements professionnels les plus exigeants.

STREAMWIDE est également présent sur le marché logiciel des Services à Valeur Ajoutée pour les opérateurs télécom (messagerie vocale visuelle, facturation et taxation d'appels en temps réel, serveurs vocaux interactifs, d'applications et d'annonces) avec plus de 130 millions d'utilisateurs finaux partout dans le monde.

Basé en France et présent en Europe, aux USA, en Asie et en Afrique, STREAMWIDE est coté sur Euronext Growth (Paris) – FR0010528059. Labellisé "entreprise innovante" par Bpifrance, STREAMWIDE est éligible aux FCPI et aux PEA-PME.

Pour plus d'informations, Streamwide.com et visitez nos pages LinkedIn @ streamwide et X @streamwide .

Contacts

Pascal Beglin | Olivier Truelle Mathieu Omnes Amaury Dugast Président Directeur Général | DAF Relations investisseurs Relations presse T +33 1 70 22 01 01 T +33 1 53 67 36 92 T +33 1 53 67 36 34 investisseur@streamwide.com streamwide@actus.fr adugast@actus.fr