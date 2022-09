STREAMWIDE : RÉSULTATS SEMESTRIELS 2022 POSITIFS - SEMESTRE DE TRANSITION DANS UN CONTEXTE ATTENTISTE

RÉSULTATS SEMESTRIELS 2022 POSITIFS SEMESTRE DE TRANSITION DANS UN CONTEXTE ATTENTISTE

REVENUS semestriels : 8,1 M€

RÉSULTAT OPE. COURANT Avant Amortissements _ EBITDA : 3,8 M€

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT _ EBIT : 1,1 M€

RÉSULTAT NET : 1 M€

TRÉSORERIE NETTE : 6,4 M€

_ STREAMWIDE (FR0010528059 – ALSTW – Eligible PEA PME), le spécialiste des solutions logicielles de communications critiques, annonce des résultats semestriels positifs et une hausse de la trésorerie brute de +1,3 M€ au premier semestre 2022. Dans un contexte d'investissements toujours soutenus, la rentabilité opérationnelle ressort positive et à un niveau satisfaisant dans le contexte actuel. Cependant, certaines hausses ponctuelles de charges de personnel notamment sont venues affecter la rentabilité du semestre, en légère baisse par rapport au premier semestre 2021. STREAMWIDE confirme son positionnement porteur et sa structure financière solide, capable d'absorber les fluctuations conjoncturelles, tout en conservant un haut niveau de rentabilité.

COMPTE DE RÉSULTAT IFRS SIMPLIFIÉ (**)

En k€ S1 2022 %CA S1 2021 %CA Var. (k€) Var. (%) Chiffre d'Affaires "Plateformes" 5 372 66% 5 396 69% -24 0% Chiffre d'Affaires "Legacy" 2 773 34% 2 461 31% +311 +13% TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES 8 145 7 857 +287 +4% Charges de Personnel - 3 490 42% -2 885 37% -605 +21% Charges Externes -1 248 15% -984 13% -264 +27% Autres Charges / Produits 393 -5% 344 -4% +49 +14% TOTAL CHARGES avant amts. -4 345 -3 525 -820 +23% ROC avant amortissements (*) 3 800 47% 4 332 55% -532 -12% Amortissements et Dépréciations -2 677 -2 079 -598 +29% RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT (*) 1 123 14% 2 253 29% -1 130 -50% Autres Charges / Produits opé. - 3 -3 Charges / Produits financiers 309 98 +211 Charges / Produits d'impôts -392 -500 +108 RÉSULTAT NET 1 040 13% 1 854 24% -814 -44%

(*) Le résultat opérationnel courant avant amortissements (ROC avant amortissements) correspond à la différence entre les produits et les charges d'exploitation, avant amortissements et dépréciations des immobilisations (EBITDA)

Le résultat opérationnel courant (ROC) tient compte de ces amortissements et dépréciations (EBIT)

(**) Les procédures d'examen limité des comptes consolidés semestriels sont en cours

_ RÉSULTATS POSITIFS DANS UN CONTEXTE D'INVESTISSEMENTS SOUTENUS

Résultat opérationnel courant avant amortissements _ EBITDA : 3,8 M€

La progression des charges opérationnelles au premier semestre 2022 (+0,8 M€) s'explique essentiellement par une réorganisation en cours au niveau des différentes équipes du Groupe, suite notamment au départ du directeur technique en début d'année, et au retour "à la normale" de l'activité commerciale après des périodes de confinement et de sédentarité.

Ainsi, la masse salariale nette progresse de 0,6 M€ au cours de la période mais comprend 0,3 M€ de coûts ponctuels liés aux arrivées et aux départs constatés depuis le 1 er janvier 2022, qui peuvent ainsi être considérés comme non récurrents pour les prochains semestres. Retraité de cet impact, la masse salariale ressort à 3,2 M€, montant cohérent avec le niveau d'activité enregistré au premier semestre.

Concernant les charges externes, leur progression de 0,3 M€ s'explique par des honoraires de recrutement importants (0,15 M€) et des frais marketing et de déplacements en augmentation de 0,1 M€ par rapport au premier semestre 2021, du fait d'un retour "à la normale" de la situation sanitaire. Là encore, le niveau des frais de recrutement est conjoncturel et devrait être moindre au second semestre de l'exercice.

Hors amortissements et après retraitement IFRS 16 des coûts locatifs (-0,3 M€ contre -0,2 M€ au premier semestre 2021), les coûts opérationnels ressortent à 4,3 M€ contre 3,5 M€ au premier semestre 2021. Avant activation des frais de personnels liés aux développements produits (2,7 M€ contre 2,4 M€ au 30 juin 2021), la masse salariale semestrielle (6,2 M€) est en hausse de 0,8 M€, suite (i) à la progression des effectifs au 30 juin 2022 (205 personnes) par rapport au 30 juin 2021 (200 personnes), (ii) aux effets de transition décrits ci-dessus (+0,3 M€) et (iii) aux augmentations accordées fin 2021 (+0,3 M€).

Résultat opérationnel courant : 1,1 M€

Résultat net : 1 M€

L'augmentation des amortissements au premier semestre 2022 (+0,6 M€) provient de ceux pratiqués sur les frais de développement (2 M€ contre 1,6 M€ au premier semestre 2021) et de ceux relatifs aux droits locatifs, évalués conformément à la norme IFRS 16. Ils devraient se stabiliser à leur niveau actuel dans les prochains mois.

Un nouveau bail pour les locaux parisiens du Groupe ayant été signé en février 2022, la réévaluation à la hausse du droit locatif implique un montant d'amortissements (0,4 M€) supérieur à celui constaté auparavant. Par ailleurs, des travaux de rénovation de ces mêmes locaux ont été entrepris au premier semestre 2022 (montant global de 0,6 M€).

Après prise en compte d'un résultat financier positif (0,3 M€, suite à l'évolution positive du taux de change USD/€ au cours du semestre) et d'un résultat fiscal négatif (-0,4 M€, suite à l'imposition différée passive des frais de développement activés), le résultat net ressort positif à 1 M€, en diminution de 0,8 M€ par rapport au premier semestre 2021.

_ NOUVELLE HAUSSE DE LA TRÉSORERIE BRUTE ET STRUCTURE FINANCIÈRE SOLIDES

La structure financière du Groupe est solide au 30 juin 2022, avec des fonds propres qui atteignent 19,6 M€ et une trésorerie nette significative de 6,4 M€ (hors passifs locatifs). Le total du bilan est de 40,5 M€ contre 34,3 M€ au 31 décembre 2021 (confer annexe ci-dessous).

Cette variation de 6,2 M€ provient essentiellement de celle des actifs incorporels (valeur nette activée de 0,9 M€ au premier semestre 2022) et corporels (droits locatifs en augmentation de 2,2 M€), de l'augmentation du poste clients (+2 M€ et de l'augmentation de la trésorerie brute (+1,3 M€). En contrepartie, l'augmentation des capitaux propres (+1,1 M€ de résultat de période), celle des dettes locatives (+2,4 M€) et celle des produits constatés d'avance (+2,2 M€) expliquent la variation du passif.

La trésorerie brute du Groupe ressort à 9,5 M€ (+1,3 M€) au 30 juin 2022. Après prise en compte des dettes financières (3,1 M€) et locatives (3,3 M€), la trésorerie nette est de 3,1 M€ contre 4,5 M€ au 31 décembre 2021, suite essentiellement au renouvellement du bail parisien, menant à une réévaluation des dettes locatives (+2,4 M€).

Les flux de trésorerie opérationnels positifs (+4,2 M€) diminuent légèrement suite, essentiellement, à la variation du résultat de période et à celle du BFR de période (-0,5 M€ suite à l'augmentation du poste client), alors que les investissements récurrents réalisés dans le développement des produits restent élevés à 2,9 M€ (confer annexe ci-dessous). À noter que la créance liée au Crédit d'Impôt Recherche de l'année 2020 (1 M€) a été remboursée en avril 2022 et que celle relative à 2021 (1,1 M€) devrait l'être avant la fin de l'exercice. Enfin, les flux de financement sont positifs de 2,4 M€, suite à la variation des dettes financières (nouvel emprunt de 0,5 M€ finançant la rénovation des locaux parisiens) et des dettes locatives (+2,4 M€).

_ PERSPECTIVES : ANNÉE DE TRANSITION ET CATALYSEURS DE CROISSANCE

Les revenus du second semestre sont actuellement bien orientés. Avec une croissance qui devrait être proche de celle constatée au premier semestre 2022 (mais avec une base de revenus historiquement plus importante au second semestre), l'exercice 2022 sera donc de nouveau bénéficiaire, avec des taux de marges toujours très solides, mais en léger recul par rapport à ceux constatés en 2021.

La mise à l'échelle et le déploiement opérationnel du projet PCSTORM se poursuivent. La nature des revenus du Groupe se transformera dans les prochains mois, passant ainsi de revenus de licences et de services à des revenus récurrents de maintenance. L'enjeu pour les différents acteurs du projet est maintenant de déployer et de maintenir en condition opérationnelle la plus importante plateforme MCx (communications critiques) déployée en Europe, et probablement dans le monde.

L'évolution des autres appels d'offres en France et en Europe est multiple. Les notifications sont toujours en attente en Italie et en Espagne et les décisions ministérielles pourraient être encore retardées. En France, le projet RRF (Réseau Radio du Futur) a été confirmé pendant l'été et va ainsi permettre aux technologies développées par le Groupe de s'imposer sur le marché français des communications critiques et d'accélérer l'adoption généralisée de solutions de communications critiques de nouvelle génération.

D'autres catalyseurs importants de croissance sont également présents, via l'écosystème commercial du Groupe, dans de nombreux secteurs et auprès de nombreux acteurs publics et privés, à travers l'Europe, l'Asie du Sud Est ou encore les États-Unis. La résilience du Groupe lui permet d'être positionné au mieux pour tirer parti de cette croissance à venir du marché des communications et des activités critiques ("Field Service Management"), tout en augmentant la qualité de bout en bout des solutions proposées, de leurs fonctionnalités et de leurs composants (serveurs, applications mobiles et web).

Le Groupe n'anticipe pas d'impact négatif, significatif et structurel, des événements politiques, géopolitiques et économiques du début d'année, sur son activité dans les prochains mois.

L'année de transition 2022, caractérisée par une croissance modeste des revenus et par une rentabilité et une structure financière toujours solides, va ainsi permettre au Groupe d'optimiser son organisation, pour profiter pleinement de la croissance rentable future, dont l'amplitude reste dépendante de la conjoncture actuelle et du rythme de déploiement des différents projets en cours.

Prochain communiqué financier : Chiffre d'affaires annuel 2022, le lundi 13 février 2023

À propos de STREAMWIDE (Euronext Growth: ALSTW)

Acteur majeur depuis plus de 20 ans sur le marché des communications critiques, STREAMWIDE a développé avec succès ses solutions logicielles Team on mission (missions critiques) et Team on the run (business critique) destinées aux administrations et aux entreprises.

Ces solutions pour smartphones et PCs, proposées en mode SaaS ou sous forme de licences, bénéficient de nombreuses fonctionnalités telles que la discussion de groupes multimédia, la VoIP, le talkie-walkie (MCPTT et MCx nouvelle génération 4G/5G LTE), la géolocalisation, la collaboration, la numérisation et l'automatisation des processus métier. Ces solutions innovantes répondent aux besoins croissants de transformation digitale et de coordination en temps réel des interventions. Elles permettent aux équipes terrain de transformer les contributions individuelles en succès collectifs et d'agir comme un seul homme dans les environnements professionnels les plus exigeants.

STREAMWIDE est également présent sur le marché logiciel des Services à Valeur Ajoutée pour les opérateurs télécom (messagerie vocale visuelle, facturation et taxation d'appels en temps réel, serveurs vocaux interactifs, d'applications et d'annonces) avec plus de 130 millions d'utilisateurs finaux partout dans le monde.

Basé en France et présent en Europe, aux USA, en Asie et en Afrique, STREAMWIDE est coté sur Euronext Growth (Paris) – FR0010528059.

Pour plus d'informations, http://www.streamwide.com et visitez nos pages LinkedIn @streamwide et Twitter @streamwide .

Labellisé "entreprise innovante" par Bpifrance, STREAMWIDE est éligible aux FCPI et aux PEA-PME.

Contacts



Pascal Beglin | Olivier Truelle Grégoire Saint-Marc Amaury Dugast Président Directeur Général | DAF Investor Relations Press Relations T +33 1 70 22 01 01 T +33 1 53 67 36 94 T +33 1 53 67 36 34 investisseur@streamwide.com streamwide@actus.fr adugast@actus.fr

