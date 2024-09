StreamWIDE : Résultats S1 solides

Publication des résultats semestriels 2024

Après avoir communiqué sur un chiffre d’affaires en croissance (+10% à 9,3 M€), publie des résultats solides pour le premier semestre 2024, marqués par une amélioration notable de ses principaux indicateurs. Dans un contexte d’augmentation des charges opérationnelles, l’EBITDA a progressé de 3%, atteignant 4,7 M€ (contre 4,6 M€ un an plus tôt) tandis que le ROC ressort en hausse de 11% à 1,8 M€ soit une marge de 19%. Enfin, le RN ressort à 1,5 M€ soit une marge de 16% (+200 bps vs S1 2023).

Perspectives

A la suite de cette publication, le management demeure confiant pour la suite de l’exercice. Le Groupe devrait bénéficier de son succès lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, où StreamWIDE a joué un rôle clé en fournissant ses solutions de communication critiques pour coordonner les forces de sécurité. Ce succès, dans des conditions exigeantes, sert désormais de vitrine à l'international, renforçant la crédibilité de StreamWIDE et soutenant son développement sur les marchés gouvernementaux et de sécurité. De plus, StreamWIDE poursuit le développement de son écosystème de distributeurs, intégrateurs et partenaires technologiques afin d’accélérer son déploiement à l’international. Plusieurs projets sont en cours. L’augmentation du nombre d’opportunités commerciales, notamment via des partenaires intégrateurs, sera un élément capital à terme pour assurer le déploiement au niveau mondial des technologies du Groupe.

A la suite de cette publication que nous accueillons positivement, nous comprenons que StreamWIDE devrait connaître un nouvel exercice alliant croissance et rentabilité. A ce titre, nous maintenons notre scénario pour l’exercice 2024 et visons un CA 2024 de 21,0 M€ et un ROC de 5,8 M€.

Recommandation

Suite à cette publication et à la mise à jour de notre modèle de valorisation, notre objectif de cours ressort à 35,00 €. Nous restons à l’Achat sur StreamWIDE, notre Top pick 2024 sur Euronext Growth.