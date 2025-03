StreamWIDE : Profitabilité maintenue malgré les investissements

Publication des résultats 2024

Hier soir, StreamWIDE a dévoilé ses résultats pour le compte de l’exercice 2024. Pour rappel, la société avait publié en février dernier (cf. notre flash du 11/02/2025) un chiffre d’affaires 2024 de 21,0 M€, en croissance de +7,7%. La top line avait été stimulée par la bonne tenue des activités Plateformes (70% du CA) en hausse de +2,8% et une progression significative (+21,0%) de son activité Legacy (30% du CA). Au niveau des marges, StreamWIDE a connu un léger recul (-3,1% YoY) de son ROC dans un contexte d’investissements importants destinés à renforcer les solutions de la société. Malgré la baisse du résultat opérationnel, le résultat net 2024 a connu une progression similaire à celle de la top line (+7,7%) permettant à StreamWIDE de maintenir son taux de profitabilité à 21% du chiffre d’affaires.

Perspectives

Après le succès des JO de Paris 2024, qui a validé ses solutions dans un cadre opérationnel critique, StreamWIDE aborde 2025 avec des leviers de croissance solides. L’international demeure un axe stratégique clé, avec une dynamique prometteuse en Amérique du Nord et au Moyen-Orient, tandis que la transition vers un modèle SaaS vise à accroître la récurrence des revenus et à améliorer la visibilité commerciale.

Sur le plan financier, le Groupe dispose de capacités d’investissement suffisantes (trésorerie nette de 6,9 M€) pour soutenir son expansion sans dégradation du profil bilanciel. Par ailleurs, le contexte géopolitique et la possible hausse des budgets européens de défense et de sécurité pourraient constituer un catalyseur additionnel, renforçant la demande pour ses solutions souveraines et sécurisées.

À la suite de cette publication nous visons désormais une croissance à deux chiffres du CA 2025e à 23,3 M€ (vs 23,0 M€). Concernant la rentabilité opérationnelle, nous anticipons désormais un EBITDA 2025e de 13,7 M€ (vs 13,4 M€).

Recommandation

Après mise à jour de notre modèle de valorisation, notre objectif de cours est réhaussé à 41,3€ (+16% d’upside). Notre recommandation demeure à Achat sur le titre.