STREAMWIDE _ Participation à la 3ème édition du Retail Day

STREAMWIDE (FR0010528059 – ALSTW – Eligible PEA PME), le spécialiste des solutions logicielles de communications et d'activités critiques, a le plaisir d'annoncer sa participation à la 3ème édition du Retail Day, organisée conjointement par Euroland Corporate et Bourse Direct.



Au cours de cet événement, les dirigeants de six entreprises cotées, dont Lilian Gaichies, COO de STREAMWIDE, seront interviewés et répondront aux questions posées par les investisseurs. Ils partageront leur vision, leur analyse du marché actuel, et leur stratégie de développement.



L’interview aura lieu autour du thème suivant : "Souveraineté numérique : STREAMWIDE, un champion français face aux géants américains ?"