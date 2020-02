STREAMWIDE : PARTENARIAT STRATEGIQUE AVEC AIRBUS Secure Land Communications

Paris, le 4 février 2020

PARTENARIAT STRATEGIQUE AVEC AIRBUS Secure Land Communications





_ STREAMWIDE (FR0010528059_ALSTW_Eligible PEA-PME), le spécialiste des solutions de communications critiques, détaille aujourd'hui l'accord et le partenariat stratégique, annoncé fin 2018, avec AIRBUS Secure Land Communications (AIRBUS SLC).

AIRBUS SLC et STREAMWIDE ont signé un accord de partenariat technique et commercial à long terme pour le développement et l'intégration des technologies "Team on mission" et "Team on the run" de STREAMWIDE au sein du portefeuille de solutions et de services d'AIRBUS SLC (AIRBUS Tactilon).

Les solutions Team on mission et Team on the run sont des solutions logicielles "tout en un" de communications sécurisées et de management de process, répondant aux besoins actuels des utilisateurs gouvernementaux et professionnels de la sécurité publique ("Public Safety"), des transports, services publics et industrie ("Transport, Utility and Industry_TUI), mais également de toutes autres industries et utilisateurs professionnels du monde entier.

Le portefeuille AIRBUS Tactilon comprend les solutions Tactilon Management, Tactilon Agnet et Tactilon SMVNO. Il offre également une intégration spécifique à AIRBUS avec les portefeuilles AIRBUS de réseaux Tetra et Tetrapol, de solutions pour salle de commandement et de contrôle, de terminaux et d'accessoires, ainsi que des expériences utilisateur spécifiques à AIRBUS.

_ Cet accord pluriannuel devrait permettre l'accélération du développement des solutions de STREAMWIDE, accentuer encore son actuelle avance technologique et soutenir la croissance des revenus futurs.

AIRBUS SLC n'est propriétaire d'aucun actif ni d'aucune action du capital social de STREAMWIDE.

Prochain communiqué financier : Chiffre d'Affaires 2019, le lundi 24 février 2020

A propos d'AIRBUS Secure Land Communications (www.securelandcommunications.com)

L'unité opérationnelle Secure Land Communications (SLC) d'Airbus propose des solutions de communication et de collaboration mobiles avancées ayant pour objectif de récolter, traiter et diffuser l'intelligence.





Airbus SLC équipe les professionnels des domaines de la sécurité publique, de la défense, et des transports, services et industrie. Il inclut une vaste gamme d'infrastructures, de terminaux, d'applications et de services associés qui sont basé sur les technologies Tetra, Tetrapol et haut débit (solutions à technologie unique, hybride ou multiple). Leader européen et acteur mondial clé dans ce secteur, SLC compte des clients dans plus de 80 pays et emploie près de 1 150 salariés dans 17 pays.

A propos de STREAMWIDE (Euronext Growth: ALSTW)

Acteur majeur depuis 20 ans sur le marché des communications critiques, STREAMWIDE a développé avec succès ses solutions logicielles Team on mission (missions critiques) et Team on the run (business critique) destinées aux administrations et aux entreprises. Ces solutions pour smartphones et PCs, proposées en mode SaaS ou sous forme de licences, bénéficient de nombreuses fonctionnalités telles que la discussion de groupes multimédia, la VoIP, le talkie-walkie (MCPTT et MCx nouvelle génération 4G/5G LTE), la géolocalisation, la numérisation et l'automatisation des processus métier. Ces solutions innovantes répondent aux besoins croissants de transformation digitale et de coordination en temps réel des interventions. Elles permettent aux équipes terrain de transformer les contributions individuelles en succès collectifs et d'agir comme un seul homme dans les environnements professionnels les plus exigeants.

STREAMWIDE est également présent sur le marché logiciel des Services à Valeur Ajoutée pour les opérateurs télécom (messagerie vocale visuelle, facturation et taxation d'appels en temps réel, serveurs vocaux interactifs, d'applications et d'annonces) avec plus de 130 millions d'utilisateurs finaux partout dans le monde.

Basé en France et présent en Europe, aux USA, en Asie et en Afrique, STREAMWIDE est coté sur Euronext Growth (Paris) - FR0010528059.

Pour plus d'informations, http://www.streamwide.com

Labellisé "entreprise innovante" par Bpifrance, STREAMWIDE est éligible aux FCPI et aux PEA-PME.