STREAMWIDE : Mise à disposition du rapport financier annuel 2021

MISE A DISPOSITION

DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2021

_ Paris, le 29 Avril 2022 – STREAMWIDE (FR0010528059 – ALSTW – Eligible PEA-PME), le spécialiste des solutions logicielles de communications critiques et sécurisées, informe ses actionnaires et l'ensemble de la communauté financière du dépôt auprès de l'Autorité des Marchés Financiers de son Rapport Financier Annuel 2021. Ce rapport est tenu à disposition du public sur le site de la Société ( www.streamwide.com ) ainsi que sur les sites de l'AMF et d'Euronext.

Prochain communiqué financier : Chiffre d'affaires semestriel 2022, le lundi 18 juillet 2022

A propos de STREAMWIDE (Euronext Growth: ALSTW)

Acteur majeur depuis 20 ans sur le marché des communications critiques, STREAMWIDE a développé avec succès ses solutions logicielles Team on mission (missions critiques) et Team on the run (business critique) destinées aux administrations et aux entreprises.

Ces solutions pour smartphones et PCs, proposées en mode SaaS ou sous forme de licences, bénéficient de nombreuses fonctionnalités telles que la discussion de groupes multimédia, la VoIP, le talkie-walkie (MCPTT et MCx nouvelle génération 4G/5G LTE), la géolocalisation, la numérisation et l'automatisation des processus métier. Ces solutions innovantes répondent aux besoins croissants de transformation digitale et de coordination en temps réel des interventions. Elles permettent aux équipes terrain de transformer les contributions individuelles en succès collectifs et d'agir comme un seul homme dans les environnements professionnels les plus exigeants.

STREAMWIDE est également présent sur le marché logiciel des Services à Valeur Ajoutée pour les opérateurs télécom (messagerie vocale visuelle, facturation et taxation d'appels en temps réel, serveurs vocaux interactifs, d'applications et d'annonces) avec plus de 130 millions d'utilisateurs finaux partout dans le monde.

Basé en France et présent en Europe, aux USA, en Asie et en Afrique, STREAMWIDE est coté sur Euronext Growth (Paris) – FR0010528059.

Pour plus d'informations, http://www.streamwide.com et visitez nos pages LinkedIn @streamwide et Twitter @streamwide .

Labellisé "entreprise innovante" par Bpifrance, STREAMWIDE est éligible aux FCPI et aux PEA-PME.

Contacts

Pascal Beglin | Olivier Truelle Grégoire Saint-Marc Amaury Dugast Président Directeur Général | DAF Relations investisseurs Relations Presse T +33 1 70 22 01 01 T +33 1 53 67 36 94 T +33 1 53 67 36 34 investisseur@streamwide.com streamwide@actus.fr adugast@actus.fr

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : lG5rZpVqZGmVlpyalp5lb2Zsl5yXxZPJa5acmJRpa5mca51gl21omZSeZnBlmGZv

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Communiqués de mise à disposition de documents :

- Modalités de mise à disposition des rapports financiers annuel et d'audit annuels Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/74319-cp-sw-sa-_-mad-du-rfa-2021-_-29042022.pdf

