Streamwide : les signaux sont au vert
information fournie par AOF 15/09/2025 à 18:26

(AOF) - Streamwide a dévoilé ses résultats semestriels au 30 juin, faisant ressortir un résultat net de 2,12 millions d'euros en croissance de 42%. Le spécialiste des solutions logicielles de communications et d'activités critiques a vu son Ebitda progresser de 35% à 6,35 millions d'euros. Le chiffre d'affaires s'élève à 11,46 millions d'euros en amélioration de 24%. La trésorerie nette est de 8,1 millions d'euros et augmente de 1,2 million d'euros au 30 juin 2025 par rapport au 31 décembre 2024.

"Le premier semestre 2025 a démontré la capacité du groupe à investir massivement dans sa technologie et son infrastructure technique, tout en conservant une structure financière solide, des niveaux élevés de rentabilité et de trésorerie disponible. L'objectif de croissance rentable en 2025 est donc d'ores et déjà atteint", précise la société dans un communiqué.

Valeurs associées

STREAMWIDE
59,4000 EUR Euronext Paris -0,34%
