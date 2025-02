Streamwide : les revenus actuellement anticipés pour l'année 2025 sont satisfaisants

(AOF) - Streamwide a dévoilé un chiffre d'affaires de 21 millions d’euros au titre de l'exercice 2024, en progression de 8%. Les plateformes de communications critiques team on mission et d'activités critiques team on the run, dont les revenus annuels ont augmenté de 3% à 14,7 millions d’euros, représentent 70% (-3 points par rapport à 2023) des revenus annuels totaux du groupe. L'activité historique "Legacy" (solutions pour opérateurs télécom) du spécialiste des solutions logicielles de communications et d'activités critiques a bondi de 21% à 6,3 millions d’euros.

"Avec une structure de coûts contrôlée, l'impact du second semestre sur l'activité, avec la croissance annuelle ainsi générée, devrait être positif sur la marge opérationnelle et les résultats annuels 2024, attendus en hausse par rapport à ceux de 2023," signale Streamwide à propos de ses perspectives.

"Les revenus actuellement anticipés pour l'année 2025 sont satisfaisants", ajoute la société. "Bien que leur progression par rapport à ceux de 2024 ne soit pas encore assurée, la dynamique commerciale et les tendances observées en début d'année sont positives et prometteuses". Après une année 2024 de forte croissance, les revenus générés par l'activité "Legacy" pourraient quant à eux diminuer légèrement en 2025, mais représenter toujours une part importante, récurrente et rentable de l'activité globale du groupe.

