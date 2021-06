STREAMWIDE : Hub One choisit Streamwide pour optimiser l'utilisation de son réseau 4G/5G professionnel privé sur la plateforme aéroportuaire de Paris-Charles de Gaulle

Hub One choisit Streamwide pour optimiser l'utilisation de son réseau 4G/5G professionnel privé sur la plateforme aéroportuaire de Paris-Charles de Gaulle

_ Hub One, opérateur de technologies digitales pour les entreprises, fait appel à STREAMWIDE, acteur majeur depuis 20 ans sur le marché des communications critiques, afin de basculer ses terminaux mobiles présents dans les aéroports parisiens sur son nouveau réseau 4G/5G professionnel privé. A travers ce réseau, les professionnels de la plateforme aéroportuaire bénéficieront de communications enrichies et privatives dédiées, et pourront échanger des informations de façon optimale. Ce choix intervient dans le cadre du lancement des offres mobiles 4G/5G professionnelles de Hub One sur l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle, qui fait suite à l'ouverture de Paris-Orly il y a quelques semaines.

En janvier 2020, l'ARCEP a attribué à Hub One des fréquences 4G/5G professionnelles sur les aéroports de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. Le déploiement de ce réseau professionnel très haut débit s'inscrivait dans le développement du smart airport qui vise à améliorer la fluidité et la sécurité des opérations ainsi que l'expérience client des voyageurs.

Afin de bénéficier pleinement de ces nouvelles fréquences, Hub One devait migrer l'intégralité de sa flotte de terminaux mobiles et portatifs - utilisant un réseau Tetra PMR* dédié - sur son nouveau réseau. Dans ce contexte, le groupe a fait appel à STREAMWIDE et sa solution team on mission pour effectuer la bascule du réseau Tetra PMR au réseau 4G/5G professionnel.

Si l'ancien réseau Tetra PMR permettait uniquement aux professionnels de l'aéroport de recevoir des messages et de communiquer par la voix via des talkie-walkie, STREAMWIDE et le réseau 4G/5G professionnel de Hub One vont leur donner la possibilité d'échanger une multitude de données enrichies sur différents supports. En effet, ils auront un accès unifié à l'ensemble des services voix, data et MCPTT**, et pourront ainsi partager des photos, des vidéos et des documents en plus de la communication traditionnelle par la voix et par message.

Ils seront en mesure de recevoir les données en temps réel sur tous types de supports (tablettes, smartphones et ordinateurs) et de mettre en place des systèmes de remontées d'informations fiables. Par ailleurs, l'ensemble de leurs échanges sera centralisé et sécurisé ; la solution STREAMWIDE pour Hub One a d'ailleurs été auditée et autorisée par l'ANSSI, l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information.

La solution de STREAMWIDE donne également la possibilité à Hub One d'interconnecter les terminaux des acteurs aéroportuaires avec les systèmes d'information de leurs entreprises et facilite ainsi la transmission d'informations.

En outre, l'application team on mission, régulièrement mise à jour par STREAMWIDE afin d'améliorer l'expérience utilisateur, s'adapte aux interfaces des organisations qui peuvent ainsi optimiser son utilisation en fonction de leurs besoins.

« Le développement du smart airport est une priorité pour nous et c'est dans cet objectif que nous avons lancé le déploiement d'un réseau 4G/5G privé professionnel sur les plateformes aéroportuaires de Paris-Charles de Gaulle, Le Bourget et Orly. Notre collaboration avec STREAMWIDE s'inscrit dans cette dynamique et va nous permettre d'offrir aux acteurs du monde aéroportuaire une connectivité optimale dans le cadre de leurs communications critiques », précise Henri Tallon, Directeur Division Télécom chez Hub One.

« Nous sommes ravis de collaborer avec Hub One et de pouvoir proposer nos services sur l'un des premiers réseaux 4G/5G privés professionnels ouverts en France. Les entreprises de la plateforme aéroportuaire de Paris-Charles de Gaulle vont pouvoir bénéficier d'un outil fiable et sécurisé, et ainsi travailler de manière efficace afin d'améliorer continuellement l'expérience de voyage », précise Pascal Beglin, CEO chez STREAMWIDE.

*PMR : réseau mobile privé de radiocommunication

** MCPTT: Mission Critical Push to Talk

A propos de Hub One

Hub One est l'opérateur de technologies digitales pour les entreprises et organisations publiques. Acteur de référence de la transformation numérique en univers contraints, Hub One s'appuie sur ses trois expertises : connectivité haut-débit, logiciels métiers et cybersécurité. Hub One propose le meilleur des technologies au travers de solutions éprouvées et adaptées aux besoins et usages des professionnels.

Avec plus de 10 agences régionales et 570 collaborateurs au service quotidien de plus de 5 000 clients, Hub One a généré un chiffre d'affaires de 136 millions d'euros en 2020. Hub One est une société membre du Groupe ADP, filiale à 100 % d'Aéroports de Paris SA.

A propos de STREAMWIDE (Euronext Growth: ALSTW)

Acteur majeur depuis 20 ans sur le marché des communications critiques, STREAMWIDE a développé avec succès ses solutions logicielles Team on mission (missions critiques) et Team on the run (business critiques) destinées aux administrations et aux entreprises.

Ces solutions pour smartphones et PCs, proposées en mode SaaS ou sous forme de licences, bénéficient de nombreuses fonctionnalités telles que la discussion de groupes multimédia, la VoIP, le talkie-walkie (MCPTT et MCx nouvelle génération 4G/5G LTE), la géolocalisation, la numérisation et l'automatisation des processus métier. Ces solutions innovantes répondent aux besoins croissants de transformation digitale et de coordination en temps réel des interventions. Elles permettent aux équipes terrain de transformer les contributions individuelles en succès collectifs et d'agir comme un seul homme dans les environnements professionnels les plus exigeants.

STREAMWIDE est également présent sur le marché logiciel des Services à Valeur Ajoutée pour les opérateurs télécom (messagerie vocale visuelle, facturation et taxation d'appels en temps réel, serveurs vocaux interactifs, d'applications et d'annonces) avec plus de 130 millions d'utilisateurs finaux partout dans le monde.

Basé en France et présent en Europe, aux USA, en Asie et en Afrique, STREAMWIDE est coté sur Euronext Growth (Paris) - ALSTW - FR0010528059.

Pour plus d'informations, https://www.streamwide.com et visitez nos pages LinkedIn @streamwide et Twitter @streamwide.

Labellisé "entreprise innovante" par Bpifrance, STREAMWIDE est éligible aux FCPI et aux PEA-PME.

