information fournie par Reuters • 02/09/2025 à 23:34

Strathcona Resources acquiert des actions supplémentaires de MEG Energy

Le producteur canadien de pétrole et de gaz Strathcona Resources SCR.TO a déclaré mardi qu'il avait acheté des actions ordinaires supplémentaires de MEG Energy

MEG.TO pour environ 190,8 millions de dollars canadiens (138,09 millions de dollars).

(1 $ = 1,3817 dollar canadien)