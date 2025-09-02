 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Strathcona Resources acquiert des actions supplémentaires de MEG Energy
information fournie par Reuters 02/09/2025 à 23:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le producteur canadien de pétrole et de gaz Strathcona Resources SCR.TO a déclaré mardi qu'il avait acheté des actions ordinaires supplémentaires de MEG Energy

MEG.TO pour environ 190,8 millions de dollars canadiens (138,09 millions de dollars).

(1 $ = 1,3817 dollar canadien)

