Strathcona Resources achète des actions supplémentaires de MEG Energy

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le producteur canadien de pétrole et de gaz Strathcona Resources SCR.TO a déclaré jeudi qu'il avait acheté 6,04 millions d'actions ordinaires supplémentaires de son rival MEG Energy MEG.TO pour environ 172,7 millions de dollars canadiens (124,99 millions de dollars).
(1 $ = 1,3817 dollar canadien)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer