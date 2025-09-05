Strathcona Resources achète des actions supplémentaires de MEG Energy

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le producteur canadien de pétrole et de gaz Strathcona Resources SCR.TO a déclaré jeudi qu'il avait acheté 6,04 millions d'actions ordinaires supplémentaires de son rival MEG Energy MEG.TO pour environ 172,7 millions de dollars canadiens (124,99 millions de dollars).

(1 $ = 1,3817 dollar canadien)