Strategy monte alors que MSCI abandonne ses plans d'exclusion des sociétés de trésorerie crypto de ses indices
information fournie par Reuters 07/01/2026 à 12:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de commentaires d'analystes dans les paragraphes 4-5, graphique sur les actions de Strategy; mise à jour des prix) par Manya Saini

Les actions de Strategy MSTR.O du milliardaire Michael Saylor ont augmenté en pré-ouverture mercredi, après que MSCI ait abandonné un plan visant à exclure l'accumulateur de bitcoin s et d'autres sociétés de trésorerie de crypto-monnaie de ses indices.

Les sociétés de trésorerie d'actifs numériques, souvent appelées DATCO, ont gagné en popularité en 2025 lorsqu'une vague d'entreprises a commencé à détenir des jetons de crypto-monnaie tels que le bitcoin et l'éther comme principaux actifs de trésorerie, faisant grimper les prix et donnant aux investisseurs une approximation de l'exposition directe.

Malgré leur popularité, les jetons restent sujets à de fortes variations de prix et les actions sont restées volatiles. Le traitement comptable n'est pas non plus tranché, les analystes se demandant si ces sociétés doivent être considérées avant tout comme des véhicules de détention ou si elles doivent être évaluées sur la base de leurs activités sous-jacentes.

"Bien que cette décision ne résolve pas les questions à long terme concernant l'éligibilité à l'indice des DATCO, elle élimine un risque technique important à court terme pour un sous-ensemble d'actions publiques qui fonctionnent comme des substituts efficaces pour l'exposition au bitcoin/crypto", a déclaré Owen Lau, analyste chez Clear Street.

"Nous pensons que la solution intermédiaire la plus probable est que MSCI continue de maintenir les droits acquis des DATCOs déjà présents dans les indices."

Le fournisseur d'indices MSCI a proposé de retirer les DATCO de ses indices de référence mondiaux à l'automne, arguant qu'ils ressemblent à des fonds d'investissement, qui sont exclus de ses indices. Cette décision a suscité des inquiétudes quant à la possibilité que d'autres grands fournisseurs d'indices suivent le mouvement.

Beaucoup de ces entreprises ont répondu qu'elles étaient des sociétés opérationnelles développant de nouveaux produits et que les propositions de MSCI excluaient injustement les crypto-monnaies.

"MSCI a l'intention d'ouvrir une consultation plus large sur le traitement des sociétés non opérationnelles... nous pensons que l'exclusion est reportée à plus tard dans l'année", a déclaré Mike O'Rourke, stratège en chef du marché chez JonesTrading.

Les actions de Strategy, anciennement MicroStrategy, ont bondi après qu'elle a commencé à acheter des bitcoins en 2020. C'était la première parmi les DATCO, et elle a déclenché une frénésie pour les crypto-monnaies.

L'action était en hausse de 4,3 % avant la cloche, réduisant les gains antérieurs alors que la chute du bitcoin a pesé sur les actions liées aux crypto-monnaies.

Devises

Valeurs associées

BTC/USD
92 017,1929 USD CryptoCompare -1,34%
STRATEGY RG-A
157,9700 USD NASDAQ -4,10%
