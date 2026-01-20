Strategy achète pour 2,13 milliards de dollars de bitcoins en huit jours

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société Strategy MSTR.O du milliardaire Michael Saylor, spécialisée dans le bitcoin , a déclaré mardi avoir acheté pour environ 2,13 milliards de dollars de bitcoins au cours des huit derniers jours, intensifiant ses achats alors que son action a été mise sous pression par la volatilité des crypto-monnaies.

La société a acquis environ 22 305 bitcoins entre le 12 et le 19 janvier, selon une déclaration réglementaire.

Saylor a déclaré mardi dans un post X que Strategy détenait 709 715 bitcoins au 19 janvier.

Les actions de la société ont glissé d'environ 6,6% alors que le bitcoin BTC= a chuté de 2,4%, soulignant la sensibilité de l'action aux mouvements de la crypto-monnaie.

Strategy a déclaré que les achats de bitcoins ont été financés par le produit de son programme d'offre sur le marché.

Au début du mois, Strategy a déclaré une perte non réalisée de 17,44 milliards de dollars sur ses actifs numériques au quatrième trimestre, reflétant une chute de la valeur de ses avoirs en bitcoins au cours du trimestre, une perte de papier qui a pesé sur le sentiment des investisseurs parallèlement aux fortes fluctuations du marché des crypto-monnaies.

Strategy, qui était à l'origine la société de logiciels MicroStrategy, a commencé à acheter et à détenir des bitcoins en 2020.