CAN-2025: des dizaines de milliers de Sénégalais fêtent leurs Lions dans Dakar survoltée

Des supporters de l'équipe de football sénégalaise célèbrent le 20 janvier 2026 leur victoire lors de la finale de la CAN-2025 face au Maroc. Les Lions de la Teranga ont défilé lors d'une grande parade populaire à travers les rues de Dakar ( AFP / GUY PETERSON )

Les joueurs de l'équipe de football sénégalaise, sacrés champions d'Afrique dimanche au Maroc, poursuivaient mardi dans une ambiance survoltée leur grande parade populaire pour fêter leur triomphe à travers la capitale Dakar, où des dizaines de milliers de supporters fous de joie les célèbrent sur leur itinéraire.

Après avoir traversé des banlieues populaires pendant plusieurs heures, les Lions de la Teranga cheminaient en fin d'après-midi en bus sur l'emblématique corniche de Dakar qui borde une mer bleue azur.

Brandissant des drapeaux du Sénégal, dansant en groupes, ou faisant des acrobaties en motos, plusieurs dizaines de milliers de supporters, en majorité des jeunes hommes et femmes, enveloppés pour beaucoup dans des maillots du Sénégal ou des maillots de l'équipe, célébraient leurs champions dans une ferveur d'une intensité rare.

La capitale et sa périphérie étaient plongées le long du cortège dans un vacarme assourdissant et tapageur, provoqué par des centaines de vuvuzelas, de klaxons, de pétards, de motos vrombissantes et de chants festifs, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Juchés sur le toit d'un bus, l'équipe des Lions de la Teranga, certains assis sur le toit les jambes dans le vide et sourires aux lèvres, progressait très lentement dans les rues de la capitale, brandissant tour à tour la coupe, des drapeaux aux couleurs du Sénégal ou contemplant et saluant la foule enfiévrée.

- "Notre fierté" -

La police anti-émeutes encadrait le bus des joueurs, décoré à l'arrière avec la photo de l'équipe nationale et à l'avant avec le slogan "Champions d'Afrique".

Des supporters de l'équipe de football sénégalaise célèbrent le 20 janvier 2026 leur victoire lors de la finale de la CAN-2025 face au Maroc. Les Lions de la Teranga ont défilé lors d'une grande parade populaire à travers les rues de Dakar ( AFP / GUY PETERSON )

La victoire des Lions de la Teranga (1-0 en prolongation) dimanche à Rabat face au Maroc, la deuxième de l'histoire du pays en Coupe d'Afrique des nations, suscite une joie et une fierté immenses à travers tout le pays.

"Pour rien au monde je n'aurais manqué ce moment", a lancé à l'AFP Doudou Thiam, 26 ans, maillot du Sénégal sur le dos, interrogé le long du convoi.

"Les Lions sont notre fierté et ils méritent tous les honneurs. Même s'il fallait rester ici toute une journée je l'aurais fait!", a-t-il poursuivi.

Pour leurs fans, tous les moyens étaient bons pour espérer voir les Lions, même s'il fallait se percher sur le toit d'un immeuble, sur le haut d'un panneau publicitaire ou le toit de voitures.

Des supporters brandissaient aussi à travers le cortège un immense portrait de Pape Thiaw, le sélectionneur du Sénégal.

"Les Lions ont rendu fier tout un peuple", a réagi auprès de l'AFP Hortense Kenny, âgée d'une trentaine d'années, accompagnée de son enfant de cinq ans et postée sur l'itinéraire du cortège au quartier de Patte d'Oie.

- "Avec Sadio, tout est possible!" -

"Ce qui reste maintenant, c'est remporter la Coupe du monde. Avec Sadio Mané, tout est possible!", a-t-elle lancé, en référence à la superstar des Lions et à la prochaine échéance majeure que constitue le Mondial-2026 l'été prochain en Amérique du Nord -le Sénégal y affrontera notamment la France.

Des supporters de l'équipe de football sénégalaise sont postés le 20 janvier 2026 le long de l'itinéraire du passage d'une grande parade des Lions de la Teranga, célébrant leur victoire lors de la finale de la CAN-2025 face au Maroc ( AFP / Carmen Abd Ali )

La grande parade devait encore traverser plusieurs quartiers avant de parvenir devant le palais présidentiel en centre-ville, où les héros de Rabat seront reçus officiellement par le chef de l'Etat Bassirou Diomaye Faye.

Le chef de l'Etat avait qualifié dimanche soir à l'issue de la finale les joueurs de "patriotes" et ce sacre de "victoire pour tout le peuple sénégalais".

L'arrivée au palais était initialement prévue à 16H00 locales et GMT. Criant leur joie, des milliers de supporters et de jeunes se sont ainsi massés depuis plusieurs heures aux abords du palais de la République et attendaient leurs champions avec impatience.

Ce moment d'immense joie est l'un des rares qu'ait connu ces dernières années le Sénégal, qui a vécu entre 2021 et 2024 de graves troubles politiques ayant fait des dizaines de morts. Le pays est aussi confronté à une situation économique et sociale délicate.

Des supporters de l'équipe sénégalaise de football sont postés le 20 janvier 2026 à Dakar dans des arbres pour regarder la grande parade des Lions de la Teranga, après leur victoire en finale de la CAN-2025 ( AFP / Carmen Abd Ali )

Les héros étaient arrivés dans la nuit de lundi à mardi en provenance du Maroc par un vol privé.

Ce titre vient récompenser la deuxième nation africaine au classement Fifa derrière le Maroc, et l'équipe la plus régulière du continent avec trois finales (pour deux titres en 2021 et 2025) de Coupe d'Afrique lors des quatre dernières éditions.

Chaotique, la finale a été marquée par un but refusé pour le Sénégal et un penalty manqué par le Maroc dans les dernières minutes du temps réglementaire, suivis de tensions sur et en dehors du terrain.