Stratégie d’investissement : À vos marques

information fournie par ODDO BHF AM • 20/01/2023 à 13:18

Stratégie d’investissement - Janvier 2023

Pour une majorité d'observateurs, 2022 aura été une année historique. Entre la guerre en Ukraine, la hausse vertigineuse de l'inflation, la fin précipitée de l'ère de l'argent bon marché et le choc d'offre énergétique, les investisseurs ont fait face à de multiples facteurs contraignants. Sur le marché des capitaux, les actions ont perdu en moyenne 15 % de leur valeur, mais à l'exception des actions technologiques survalorisées, la situation n'a pas été désastreuse au regard des autres krachs boursiers de ces dernières années. Du côté des obligations, les investisseurs n'ont pas été épargné non plus avec, par exemple, des pertes supérieures à 17 % pour les obligations d'État européennes, frappant de manière inattendue les investisseurs au cœur de leur supposé refuge. Le pire est-il maintenant derrière nous ?

En 2023, nous nous attendons à ce que les thèmes de 2022 continuent de s'imposer mais avec moins d'intensité. L'inflation diminuera plus vite aux États-Unis qu'en Europe. L'évolution de l'inflation sous-jacente (hors prix de l'énergie et des denrées alimentaires) sera déterminante pour la suite des événements. Ce n'est que lorsque cette inflation-là diminuera également que les banques centrales pourront mettre fin à leur politique monétaire restrictive. La sensibilité des marchés à la politique monétaire s'est manifestée en décembre 2022 par leur réaction à une communication jugée trop agressive au sujet de la hausse des taux, par ailleurs attendue. L'abandon soudain par la Chine de sa politique zéro covid présente des risques pour les chaînes d'approvisionnement compte tenu du nombre élevé d'infections, mais pourrait également déclencher un regain de croissance couplé, malheureusement, à une hausse des coûts dans un environnement de faible croissance. Ces incertitudes nous accompagneront pendant un certain temps, ce qui explique qu'un grand nombre d'investisseurs demeurent dans l'expectative.

Réallouer sur les obligations puis sur les actions

En termes de valorisations, les obligations sont à privilégier. Depuis plusieurs mois, les taux d'intérêt à court terme sont supérieurs aux taux à long terme, ce qui est habituellement interprété comme le signal d'une récession imminente. L'ampleur de cette inversion s'est quelque peu corrigée récemment, mais les investisseurs s'attendent toujours à ce qu'un environnement économique difficile contraigne la Fed à procéder à ses premières baisses de taux en cours d'année. Nous ne pensons pas que ce scénario se produira. Si la prudence reste de mise sur les obligations d'État, les obligations d'entreprise, elles, offrent à nouveau de bonnes opportunités de rendement.

Consulter l'intégralité en cliquant sur ce lien.