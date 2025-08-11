Strata Skin Sciences Inc devrait afficher une perte de 29 cents par action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Strata Skin Sciences Inc SSKN.OQ SSKN.O devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires trimestriel lorsqu'elle publiera ses résultats le 13 août pour la période se terminant le 30 juin 2025

* La société basée à Horsham en Pennsylvanie devrait déclarer une augmentation de 1,5% de ses revenus à 8,562 millions de dollars contre 8,44 millions de dollars il y a un an, selon l'estimation moyenne de 2 analystes, basée sur les données de LSEG.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour Strata Skin Sciences Inc est une perte de 29 cents par action.

* La note moyenne actuelle des analystes sur les actions est "achat fort" et la répartition des recommandations est de 2 "achat fort" ou "achat", aucun "maintien" et aucun "vente" ou "vente forte"

* L'estimation moyenne des bénéfices par les analystes est restée inchangée au cours des trois derniers mois.

* L'objectif de prix médian à 12 mois de Wall Street pour Strata Skin Sciences Inc est de 9,00 $, soit environ 80,2 % au-dessus de son dernier cours de clôture de 1,78 $

