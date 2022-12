Storebrand renforce sa politique biodiversité et exclut quatre sociétés

(NEWSManagers.com) - La société de gestion norvégienne Storebrand Asset Management renforce sa politique en matière de biodiversité. Cela se traduit par l’exclusion immédiate de quatre sociétés minières de son univers d’investissement. Il s’agit de First Quantum Minerals, Harmony Gold Mining, Newcrest Mining et TMC – The metals company.

« Storebrand n'investira plus dans les entreprises dont l'exploitation minière implique l'élimination de résidus en mer ou dans les rivières, les entreprises impliquées dans l'exploitation minière en eaux profondes et les entreprises qui tirent 5 % de leurs revenus du forage dans les zones arctiques considérées comme particulièrement vulnérables et précieuses », explique un communiqué de presse.

Parallèlement, l’engagement de la société de gestion à l’égard de la déforestation, qui se focalisait sur l’huile de palme, le soja, les produits du bétail et le bois, sera étendu pour inclure la déforestation ou la conversion pour la production de cacao, de caoutchouc, de café et de mines. Les entreprises qui y contribuent sont cartographiées et évaluées en vue d'un engagement ciblé ou d'une exclusion.

Storebrand AM vise l'élimination dans son portefeuille de matières premières des activités liées à la déforestation d'ici 2025. En outre, les entreprises qui font pression contre les accords qui encouragent l'utilisation durable de la nature, tels que les nouveaux objectifs qui seront adoptés par la Convention sur la diversité biologique plus tard cette année à Montréal, risquent d'être exclues.

Enfin, par le biais de ses activités de stewardship, Storebrand va demander aux entreprises de fixer des objectifs en matière de biodiversité, d'évaluer et de réduire leur impact négatif. L'augmentation des reporting et de la transparence sera essentielle, et les entreprises devront divulguer l'empreinte de leurs principales opérations.