Storebrand remporte un mandat ESG auprès d' un fonds de pension britannique

(NEWSManagers.com) - La société de gestion norvégienne Storebrand a remporté un mandat de 400 millions de livres auprès du fonds de pension britannique East Sussex Pension Fund (ESPF). Ce dernier a choisi d' investir dans Storebrand Global ESG Plus, une stratégie actions " zéro énergie fossile " qui vise à être alignée avec les objectifs des Accords de Paris. Le portefeuille affiche un risque carbone plus faible en investissant dans des entreprises qui offrent des solutions au réchauffement climatique. Et sa note ESG est supérieure à celle de l' indice MSCI Monde.

Il s' agit du premier gros mandat de Storebrand auprès d' un fonds de pension britannique. La société de gestion norvégienne, qui gère 76 milliards de livres, cherche à développer sa clientèle au Royaume-Uni où ses solutions et stratégies sont distribuées via sa succursale Skagen Funds.

ESPF, qui gère des actifs de 3,9 milliards de livres, fait partie du UK Local Government Pension Scheme, le régime de retraite des collectivités locales britanniques.