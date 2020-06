Storebrand AM ouvre une succursale au Danemark

(NEWSManagers.com) - La société de gestion norvégienne Storeband Asset Management ouvre ce lundi 8 juin une succursale à Copenhague, la capitale danoise. Elle sera dirigée par Kim T. Andreassen, qui couvre la clientèle danoise pour Skagen et Storebrand depuis cinq ans en tant que senior relationship manager.

Storebrand AM démarche les investisseurs danois depuis début 2018. En avril 2019, la société a commencé à distribuer cinq de ses fonds au Danemark, profitant de la présence locale de Skagen, une boutique de gestion norvégienne qu' elle a rachetée en 2018.

En créant un bureau indépendant, Storebrand compte commercialiser l' ensemble de sa gamme aux investisseurs danois, en se concentrant sur les distributeurs et les institutionnels. L' entité danoise de Skagen continuera d' exister et servira la clientèle de particuliers. Les deux partageront les mêmes bureaux.

Storebrand commercialisera les fonds de toutes ses boutiques (dont Skagen fait partie) et sa gamme de fonds durables.

" Nous avons une forte présence en Norvège et en Suède, nos marchés domestiques. L' étape suivante naturelle est l' ouverture d' une succursale danoise dans le cadre de notre développement en Europe du Nord et à l' international " , commente Jan-Erik Saugestad, le directeur général de Storebrand AM.