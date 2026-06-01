StoneX relève ses prévisions concernant la récolte de soja du Brésil pour 2025/2026 à un niveau record de 181,8 millions de tonnes

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La production brésilienne de soja devrait atteindre 181,8 millions de tonnes en 2025/2026, a annoncé lundi le cabinet de conseil StoneX, qui a revu ses prévisions à la hausse d'environ 0,1% par rapport à ses estimations de mai.

* Cet ajustement résulte d'une révision des prévisions pour l'État de Bahia et confirme la récolte record de soja dans le pays, a précisé StoneX

MAÏS

* La récolte totale de maïs du pays a été estimée à 136,8 millions de tonnes en 2025/26, en légère baisse par rapport à une prévision précédente de 137 millions de tonnes

* L'estimation de la deuxième récolte de maïs du Brésil pour la campagne 2025/26, qui représente l'essentiel de la production, est restée pratiquement inchangée à 106 millions de tonnes, contre 105,15 millions de tonnes