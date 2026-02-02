StoneX et Celeres revoient à la hausse leurs prévisions pour la récolte de soja brésilienne de 2025/26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute les estimations de StoneX tout au long du texte)

StoneX et le cabinet de conseil en agroalimentaire Celeres ont relevé lundi leurs prévisions pour la récolte brésilienne de soja 2025/26, citant des rendements plus élevés que prévu dans le plus grand producteur et exportateur mondial de l'oléagineux.

STONEX

* StoneX a estimé la production de soja à 181,62 millions de tonnes métriques cette saison, contre 177,61 millions de tonnes précédemment.

* Cela représenterait une augmentation de 7,6 % en glissement annuel.

* "Alors que la récolte progresse, les perspectives restent très positives, bien que certaines régions montrent une plus grande variabilité en raison d'irrégularités météorologiques", a déclaré l'analyste Ana Luiza Lodi.

* StoneX a également estimé la première récolte de maïs du Brésil pour 2025/26 à 26,59 millions de tonnes, contre 25,98 millions de tonnes précédemment.

* La deuxième récolte de maïs devrait atteindre 106,37 millions de tonnes, ce qui est supérieur à l'estimation précédente de 105,82 millions de tonnes.

CELERES

* Celeres a déclaré que la récolte de soja du Brésil devrait atteindre un record de 181,3 millions de tonnes métriques, augmentant ses prévisions par rapport à une précédente estimation de 177,2 millions de tonnes.

* La production dépasserait de 5 % celle de la saison 2024/25, a indiqué Celeres.

* "Avec le début de la récolte 2025/26, certaines régions ont surpris positivement en termes de rendements", a déclaré le cabinet de conseil.

* "Grâce à des conditions météorologiques favorables pendant la majeure partie du cycle de culture, le sud du Brésil se distingue dans la saison actuelle", a-t-il ajouté.