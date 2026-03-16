STOCKS DU MOYEN-ORIENT-La plupart des actions du Golfe reculent, le conflit iranien alimentant l'incertitude sur les marchés régionaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des prix de clôture) par Ateeq Shariff

La plupart des marchés boursiers du Golfe ont terminé en baisse lundi, avec des pertes à Dubaï, la guerre des États-Unis et d'Israël contre l'Iran ayant pesé sur le sentiment des investisseurs. Au cours du week-end, Donald Trump a menacé de nouvelles frappes sur l'île iranienne de Kharg, qui représente environ 90 % des exportations de pétrole du pays, après que des attaques antérieures contre des cibles militaires ont suscité une réponse provocante de Téhéran et soulevé la perspective de nouvelles représailles.

Peu après les attaques sur Kharg, des drones iraniens ont frappé un important terminal pétrolier à Fujairah, aux Émirats arabes unis. Bien que les opérations de chargement de pétrole à Fujairah aient repris, quatre sources ont déclaré qu'il n'était pas certain que l'activité soit totalement revenue à la normale.

L'indice principal des actions de Dubaï .DFMGI a baissé de 2,5%, entraîné par une baisse de 4,9% du promoteur Emaar Properties EMAR.DU et un recul de 1,7% de la principale banque Emirates NBD ENBD.DU .

Depuis le début du conflit, l'indice a perdu plus de 18%, ramenant sa valeur à 843,25 milliards de dirhams (229,61 milliards de dollars). Citigroup C.N maintient la plupart des succursales et des bureaux dans les EAU fermés jusqu'à nouvel ordre après les avoir temporairement fermés la semaine dernière, a déclaré la banque lundi , dernier signe en date de l'impact de la guerre contre l'Iran sur le secteur.

Les actions du Golfe affichent une divergence croissante alors que le conflit régional entraîne une réévaluation rapide des risques dans un contexte de volumes d'échanges toujours élevés, a déclaré Ahmad Assiri, stratégiste de recherche chez Pepperstone.

"Alors que l'histoire globale reste ancrée dans les fondamentaux de l'énergie, l'action des prix révèle un marché à la croisée des chemins où la conviction des investisseurs est mise à l'épreuve par l'évolution de la dynamique de la sécurité dans les corridors maritimes critiques."

À Abu Dhabi, l'indice .FTFADGI a perdu 0,2 %, touché par une chute de 3,5 % d'Aldar Properties ALDAR.AD .

Entre-temps, la capitalisation boursière de la bourse est tombée à 771,9 milliards de dollars, soit une baisse de près de 77,2 milliards de dollars par rapport aux niveaux d'avant le conflit.

Au début du mois, les bourses de Dubaï et d'Abu Dhabi ont introduit une limite quotidienne temporaire de 5 % à la baisse pour les titres cotés et ont suspendu les transactions les 2 et 3 mars, dans le cadre de mesures plus larges visant à réduire la volatilité et à maintenir des conditions de marché ordonnées.

L'indice de référence de l'Arabie Saoudite .TASI a gagné 0,6%, tiré par une hausse de 1,1% de la plus grande banque du pays en termes d'actifs, Saudi National Bank 1180.SE .

Selon M. Assiri, l'indice TASI de l'Arabie saoudite se distingue comme l'exemple le plus clair d'achat de baisse dans la région, les actions ayant fait preuve d'une résistance remarquable en testant le niveau clé de 11 000 avant de se détendre légèrement à l'approche des vacances de l'Aïd. La pause commerciale pourrait offrir un répit opportun alors que les efforts mondiaux s'intensifient pour sécuriser les routes de l'énergie à travers le détroit d'Ormuz.

Cependant, la major pétrolière Saudi Aramco 2222.SE a baissé de 0,2%. Les prix du pétrole ont été mitigés , avec le Brent de référence légèrement en hausse et les prix du brut américain en baisse sur fond d'attaques sur la production de pétrole du Golfe et l'appel de Trump à des efforts mondiaux pour sécuriser le détroit d'Ormuz. L'indice qatari .QSI a baissé de 1,2%, la Qatar National Bank

QNBK.QA , la plus grande banque du Golfe en termes d'actifs, perdant 2%.

L'indice d'Oman .MSX30 a baissé de 0,7% et celui de Bahreïn .BAX a chuté de 1,8%.

Boursa Kuwait .BKP a perdu 0,4%. En dehors du Golfe, l'indice égyptien des valeurs vedettes

.EGX30 a glissé de 1,6%, la plupart de ses composants étant en territoire négatif.

(1 $ = 3,6726 dirhams des Émirats arabes unis)