STMicroelectronics vise le bas de sa fourchette d'objectifs pour les revenus 2024

(AOF) - STMicroelectronics , qui avait lancé un avertissement fin juillet, a indiqué qu'il ciblait désormais le bas de sa fourchette d'objectifs de chiffre d'affaires en 2024. " Pour l'exercice 2024, le point médian des perspectives se traduit par un chiffre d'affaires d'environ 13,27 milliards de dollars, en baisse de 23,2 % en variation annuelle, se situant dans la partie inférieure de la fourchette indiquée au trimestre précédent, ainsi que par une marge brute légèrement en dessous de ce qui avait été indiqué, " a déclaré le PDG, Jean-Marc Chéry.

Sur la base du carnet de commandes actuel et de la visibilité actuelle en matière de demande, le fabricant de semi-conducteurs anticipe une baisse du chiffre d'affaires entre le quatrième trimestre 2024 et le premier trimestre 2025 bien supérieure à la saisonnalité normale.

Au troisième trimestre, ST a enregistré un résultat net de 351 millions de dollars en recul de 67,8% et un résultat d'exploitation de 381 millions de dollars, en repli de 69,3%. Le chiffre d'affaires a chuté de 26,6% à 3,251 milliards de dollars.

"Nous lançons un nouveau projet d'entreprise pour remodeler notre implantation industrielle, accélérant nos capacités de production en silicium vers le 300 mm (Agrate et Crolles) et en carbure de silicium vers le 200 mm (Catane), et redimensionnant notre base de coûts globale" a déclaré le PDG. "Ce projet devrait aboutir à un renforcement de notre capacité à croître nos revenus avec une meilleure efficacité opérationnelle, se traduisant par des économies de coûts annuelles en millions de dollars dans le haut de la fourchette à trois chiffres à la fin 2027."

