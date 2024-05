Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client STMicroelectronics: toutes les résolutions approuvées en AG information fournie par Cercle Finance • 22/05/2024 à 15:46









(CercleFinance.com) - Les actionnaires de STMicroelectronics ont approuvé mercredi l'ensemble des résolutions qui leur étaient proposées lors de l'assemblée générale annuelle organisée à Amsterdam.



Ceux-ci ont notamment ratifié le renouvellement du mandat de Jean-Marc Chéry en tant que président du directoire pour une durée de trois ans, c'est-à-dire jusqu'à l'assemblée générale prévue en 2027.



Ils ont également validé le renouvellement du mandat au conseil de surveillance de Nicolas Dufourcq, le patron de Bpifrance, pour une durée de trois ans, ainsi que la nomination de Pascal Daloz, l'actuel DG de Dassault Systèmes, en remplacement de Yann Delabrière.



L'AG a par ailleurs autorisé la distribution d'un dividende en numéraire de 0,36 dollar par action ordinaire, ainsi que la possibilité de mener des rachats d'actions.



La politique de rémunération destinée au directoire a, elle aussi, été approuvée.





Valeurs associées STMICROELECTR MIL 0.00% STMICROELECTR MIL -3.09% STMICROELECTR MIL +3.15%